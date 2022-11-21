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Визначився переможець тенісного Підсумкового турніру

Юрій Лящук
glavcom.ua
Визначився переможець тенісного Підсумкового турніру
Джокович здолав Рууда у двох сетах
фото із соцмереж

Новак Джокович здобув шостий титул Підсумкового турніру

20 листопада, у Турині пройшов фінал чоловічого Підсумкового турніру. П'ятиразовий чемпіон Новак Джокович (№8 у світовом рейтингу) переміг Каспера Рууда (№4 у світовому рейтингу) та здобув 6-й титул. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок тривав 1 годину і 34 хвилини. Турнір проходив в італійському Турині. Призовий фонд – $14 млн 750 тис.

Каспер Рууд (Норвегія) – Новак Джокович (Сербія) – 0:2 (5:7, 3:6)

Для Новака це був восьмий фінал, Каспер уперше зіграв за титул на цьому турнірі. Джокович веде у особистих зустрічах 4:0.

Серб переміг вшосте та став найтитулованішим тенісистом в історії Підсумкового турніру, зрівнявшись за кількістю перемог з Роджером Федерером.

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Теги: Підсумковий турнір Новак Джокович теніс

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