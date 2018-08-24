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    Перша ракетка України Світоліна привітала з ювілеєм легенду «Лейкерс»

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    Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж - Перша ракетка України Світоліна привітала з ювілеєм легенду «Лейкерс»
    Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж

    Еліна Світоліна привітала свого кумира у соціальній мережі

    Лідер українського теннісу перша ракетка країни та сьома ракетка світу Еліна Світоліна привітала зі 40-річчям легендарного захисника «Лейкерс» п′ятиразового чемпіона НБА Кобі Брайанта.

    Про це тенісистка написала на персональній сторінці у Twitter: «Вітаю з 40-річчям, Кобі Брайант! Ти моє найбільше натхнення».

    Відзначимо і спеціальну футболку тенісистки, на який написано: «Назавжди Мамба (призвісько Брайанта), назавжди легенда».

    Нагадаємо, що за Лейкерс грає український захисник Святослав Михайлюк, який посів друге місце в опитуванні за звання найкращого снайпера серед новачків НБА.

    теніс НБА
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