Перша ракетка України Світоліна привітала з ювілеєм легенду «Лейкерс»



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Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж

Еліна Світоліна привітала свого кумира у соціальній мережі

Лідер українського теннісу перша ракетка країни та сьома ракетка світу Еліна Світоліна привітала зі 40-річчям легендарного захисника «Лейкерс» п′ятиразового чемпіона НБА Кобі Брайанта.

Про це тенісистка написала на персональній сторінці у Twitter: «Вітаю з 40-річчям, Кобі Брайант! Ти моє найбільше натхнення».

Відзначимо і спеціальну футболку тенісистки, на який написано: «Назавжди Мамба (призвісько Брайанта), назавжди легенда».

Нагадаємо, що за Лейкерс грає український захисник Святослав Михайлюк, який посів друге місце в опитуванні за звання найкращого снайпера серед новачків НБА.