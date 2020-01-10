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    Першим з українських біатлоністів на Кубку Світу стартує Артем Прима

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    Приме вийде на дистанцію під 10-м номером - Першим з українських біатлоністів на Кубку Світу стартує Артем Прима
    Приме вийде на дистанцію під 10-м номером

    Сьогодні у спринті в Обергофі змгагатимутья чоловіки

    О 15:30 за київським часом в німецькому Обергоьфі, де триває четвертий етап Кубка світу з біатлону, стартують змагання на спринтерській дистанції у чоловіків.

    За перемогу в спринті змагатимуться 111 біатлоністів, серед яких і п'ятеро українців:

    10 – Артем Прима

    46 – Антон Дудченко

    62 – Сергій Семенов

    65 – Артем Тищенко

    96 – Богдан Цимбал

    Нагадаємо, лідер збірної України Дмитро Підручний пропускає спринт, бо отримав вихідні через народження сина. А вчора у спринті серед жінок нашим дівчатам не вдалося пробитися в топ-10 Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом стала 16-ю. 25-те місце посіла Валентина Семеренко. Олена Підгрушна - 35-та. Анастасія Меркушина і Віта Семеренко стали відповідно 45-ю і 51-ю.

     Читайте також: Олена Підгрушна про виступ в Обергофі: Нічого не віщувало «біди»
    Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Артем Тищенко Антон Дудченко Богдан Цимбал
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