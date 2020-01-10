Першим з українських біатлоністів на Кубку Світу стартує Артем Прима
Сьогодні у спринті в Обергофі змгагатимутья чоловіки
О 15:30 за київським часом в німецькому Обергоьфі, де триває четвертий етап Кубка світу з біатлону, стартують змагання на спринтерській дистанції у чоловіків.
За перемогу в спринті змагатимуться 111 біатлоністів, серед яких і п'ятеро українців:
10 – Артем Прима
46 – Антон Дудченко
62 – Сергій Семенов
65 – Артем Тищенко
96 – Богдан Цимбал
Нагадаємо, лідер збірної України Дмитро Підручний пропускає спринт, бо отримав вихідні через народження сина. А вчора у спринті серед жінок нашим дівчатам не вдалося пробитися в топ-10 Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом стала 16-ю. 25-те місце посіла Валентина Семеренко. Олена Підгрушна - 35-та. Анастасія Меркушина і Віта Семеренко стали відповідно 45-ю і 51-ю.