Першим з українських біатлоністів на Кубку Світу стартує Артем Прима



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Приме вийде на дистанцію під 10-м номером

Сьогодні у спринті в Обергофі змгагатимутья чоловіки

О 15:30 за київським часом в німецькому Обергоьфі, де триває четвертий етап Кубка світу з біатлону, стартують змагання на спринтерській дистанції у чоловіків.

За перемогу в спринті змагатимуться 111 біатлоністів, серед яких і п'ятеро українців:

10 – Артем Прима

46 – Антон Дудченко

62 – Сергій Семенов

65 – Артем Тищенко

96 – Богдан Цимбал

Нагадаємо, лідер збірної України Дмитро Підручний пропускає спринт, бо отримав вихідні через народження сина. А вчора у спринті серед жінок нашим дівчатам не вдалося пробитися в топ-10 Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом стала 16-ю. 25-те місце посіла Валентина Семеренко. Олена Підгрушна - 35-та. Анастасія Меркушина і Віта Семеренко стали відповідно 45-ю і 51-ю.