Про це повідомив головний тренер Олександр Хацкевич

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, що перуанський новачок Карлос Самбрано підписав з клубом короткостроковий контракт. Як відомо, «Динамо» підписало центрального захисника Самбрано в кінці січня. При цьому терміни контракту клуб не називав, а сам захисник говорив, що угода розрахована на чотири роки.



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Карлос Самбрано. Фото: facebook.com/fcdynamoua

Про це повідомив головний тренер Олександр Хацкевич

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, що перуанський новачок Карлос Самбрано підписав з клубом короткостроковий контракт.

Як відомо, «Динамо» підписало центрального захисника Самбрано в кінці січня.

При цьому терміни контракту клуб не називав, а сам захисник говорив, що угода розрахована на чотири роки.

Хацкевич у свою чергу заявив про зовсім інші умови угоди.

«З Самбрано поки підписаний контракт до кінця травня. Ніяких довгострокових зобов'язань перед ним у клубу немає. Інформація про чотирирічний контракт? Ви читаєте, таке пишуть, але у мене інформація інша. Я знаю, що до травня місяця. Якщо він за цей час набере форму і буде корисний клубу в подальшому, ми вже будемо приймати рішення», - заявив тренер в коментарі Football Hub.

28-річний Карлос Самбрано в минулому виступав в Німеччині за «Шальке», «Санкт-Паулі» і «Айнтрахт», але потім почав здавати.

У «Рубіні» захисник отримував погану пресу, після чого перебрався в ПАОК, де зіграв всього шість матчів в поточному розіграші Суперліги Греції.

Крім того, в 2008-16 роках захисник провів 35 матчів (чотири голи) за збірну Перу, але потім перестав туди викликатися тренером Рікардо Гарекою з дисциплінарних причин.

Джерело: sportarena.com