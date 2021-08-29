Російський воротар помер після зіткнення під час матчу

Лікарі протягом години намагалися врятувати життя голкіперу

Воротар аматорської команди «Червона Зірка» Олександр Шишмарьов загинув після зіткнення з нападаючим під час тренувального футбольного матчу з калінінградської «Балтикою-М».

«Під час тренувального спарингу між командами «Балтика-М» і «Червона Зірка» (Советськ) сталася трагедія. У зіткненні з футболістом господарів важкої травми зазнав воротар команди гостей Олександр Шишмарьов.

Врятувати футболіста не змогли ні лікарі, які працювали на грі, ні бригада «Швидкої», яка протягом години намагалася повернути воротаря до життя.

«Попередньо зі слів лікаря, який надавав допомогу: у нього запав язик і він задихнувся», – заявив президент Калінінградської обласної федерації футболу Олександр Гвардіс.

Рівно 20 років тому після зіткнення з суперником помер воротар збірної України Сергій Перхун. Він виступав за московський ЦСКА. Під час матчу з «Анжи» він отримав від суперника удар головою в ніс. Його намагалися врятувати протягом 10 днів. Похований у Дніпрі.