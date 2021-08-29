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    Українець Михайлюк знайшов нову команду в НБА

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    Святослав Михайлюк виступатиме за &laquo;Торонто&raquo; - Українець Михайлюк знайшов нову команду в НБА

    Святослав Михайлюк виступатиме за «Торонто»

    Фото з відкритих джерел

    В наступному сезоні захисник виступатиме за «Торонто Репторс»

    Гравець збірної України Святослав Михайлюк змінив команду в Національній баскетбольній асоціації. В наступному сезоні він виступатиме за чемпіонів ліги 2019 року «Торонто Репторс». Контракт укладено на два роки. У новій команді українець зароблятиме $3,6 млн.

    Сезон 2020/21 Михайлюк розпочав у складі «Детройт Пістонз», після чого переїхав в «Оклахому». Загалом у цьому розіграші НБА він взяв участь у 66 матчів, проводячи у середньому 20,1 хвилини на майданчику, набираючи 8.5 очка.

    Для Михайлюка «Торонто» – четверта команда в НБА.

    «Торонто» також підписав 3-річний контракт на $54 млн з Гері Трентом.

    Сезон в НБА стартує 19 жовтня.

    Раніше Еліна Світоліна виграла перший трофей в сезоні.

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    Теги: НБА Святослав Михайлюк
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    Українець Михайлюк знайшов нову команду в НБА