Українець Михайлюк знайшов нову команду в НБА

В наступному сезоні захисник виступатиме за «Торонто Репторс»

Гравець збірної України Святослав Михайлюк змінив команду в Національній баскетбольній асоціації. В наступному сезоні він виступатиме за чемпіонів ліги 2019 року «Торонто Репторс». Контракт укладено на два роки. У новій команді українець зароблятиме $3,6 млн.

Сезон 2020/21 Михайлюк розпочав у складі «Детройт Пістонз», після чого переїхав в «Оклахому». Загалом у цьому розіграші НБА він взяв участь у 66 матчів, проводячи у середньому 20,1 хвилини на майданчику, набираючи 8.5 очка.

Для Михайлюка «Торонто» – четверта команда в НБА.

«Торонто» також підписав 3-річний контракт на $54 млн з Гері Трентом.

Сезон в НБА стартує 19 жовтня.

Раніше Еліна Світоліна виграла перший трофей в сезоні.