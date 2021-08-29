  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Луческу відправив тренера «Колоса» у відставку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Костишин залишився працювати в структурі клубу - Луческу відправив тренера «Колоса» у відставку
    Руслан Костишин залишився працювати в структурі клубу
    Фото: ФК Колос

    Костишин пішов з посади наставника після поразки з рахунком – 0:7

    Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин пішов з посади після поразки від «Динамо» в чемпіонаті України з рахунком 0:7. Про це повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу.

    У грі «Динамо» – «Колос» вперше за тривалий час діями киян керував з тренерської лави Мірча Луческу. Наставник киян, нагадаємо, переніс дві операції.

    Президент «Колоса» Андрій Засуха прийняв відставку та запропонував Костишину залишитись працювати в структурі клубу.

    Виконуючим обов’язки головного тренера «Колоса» наразі буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

    Під керівництвом Костишина «Колос» пройшов шлях від аматорського колективу першості Київської області до елітного українського дивізіону Прем’єр-Ліги та учасника єврокубків.

    Раніше «Колос» вилетів з кваліфікації Ліги конференцій, поступившись казахстанському «Шахтарю» за сумою двох матчів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луческу відправив тренера «Колоса» у відставку