Луческу відправив тренера «Колоса» у відставку

Костишин пішов з посади наставника після поразки з рахунком – 0:7

Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин пішов з посади після поразки від «Динамо» в чемпіонаті України з рахунком 0:7. Про це повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу.

У грі «Динамо» – «Колос» вперше за тривалий час діями киян керував з тренерської лави Мірча Луческу. Наставник киян, нагадаємо, переніс дві операції.

Президент «Колоса» Андрій Засуха прийняв відставку та запропонував Костишину залишитись працювати в структурі клубу.

Виконуючим обов’язки головного тренера «Колоса» наразі буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Під керівництвом Костишина «Колос» пройшов шлях від аматорського колективу першості Київської області до елітного українського дивізіону Прем’єр-Ліги та учасника єврокубків.

Раніше «Колос» вилетів з кваліфікації Ліги конференцій, поступившись казахстанському «Шахтарю» за сумою двох матчів.