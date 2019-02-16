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    Під час матчу Української хокейної ліги з'явився банер на підтримку Мангера

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    Підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера підтримали під час офіційних всеукраїнських змагань - Під час матчу Української хокейної ліги з'явився банер на підтримку Мангера
    Підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера підтримали під час офіційних всеукраїнських змагань
    Фейсбук-сторінка Олексія Гриценка

    Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк глава Херсонської облради є власником місцевого ХК «Дніпро»

    Під час матчу Української хокейної ліги між херсонським «Дніпром» та білоцерківським «Білим Барсом», який завершився перемогою господарів (6:5) на стіні «Фаворит-Арени» У Херсоні з'явився цей банер, який можна побачити на світлині вище.

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    Присвячена розтяжка підозрюваному в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, котрий є власником хокейного клубу «Дніпро».

    Відповідну світлину розмістив на власній сторінці у «Фейсбуку» громадський активіст Олексій Гриценко.

    «Мені одному здається, що це повний треш і УХЛ ніяк на це не реагує?» - обурився пан Гриценко в коментарі до фото.

    Нагадаємо, що вчора ввечері Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу розміром майже у 2,5 мільйони гривень.

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