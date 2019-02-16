Під час матчу Української хокейної ліги з'явився банер на підтримку Мангера



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Підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера підтримали під час офіційних всеукраїнських змагань Фейсбук-сторінка Олексія Гриценка

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк глава Херсонської облради є власником місцевого ХК «Дніпро»

Під час матчу Української хокейної ліги між херсонським «Дніпром» та білоцерківським «Білим Барсом», який завершився перемогою господарів (6:5) на стіні «Фаворит-Арени» У Херсоні з'явився цей банер, який можна побачити на світлині вище.

Присвячена розтяжка підозрюваному в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, котрий є власником хокейного клубу «Дніпро».

Відповідну світлину розмістив на власній сторінці у «Фейсбуку» громадський активіст Олексій Гриценко.

«Мені одному здається, що це повний треш і УХЛ ніяк на це не реагує?» - обурився пан Гриценко в коментарі до фото.

Нагадаємо, що вчора ввечері Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу розміром майже у 2,5 мільйони гривень.