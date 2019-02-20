Підгрушна: Якби продовжила виступати, наслідки могли бути катастрофічними - від інвалідності до летальних



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Олена Підгрушна стверджує, що раніше аналогів її проблемі в українському біатлоні не було Biathlon.com.ua

Капітан жіночої збірної України розповіла, чому достроково завершила сезон

«У нашого лікаря є нагода зняти кардіограму на місці, - каже олімпійська чемпіонка Сочі-2014. - Це було зроблено, але кардіограма нічого не показала. І на сьогоднішній день кардіограма в стані спокою у мене абсолютно ідеальна. Я 20 років у спорті, у мене хороше, сильне серце, тому в спокої жодної симптоматики не видно. І я б ще спокійно місяцями могла працювати в аеробному режимі, і ніхто б цього не помітив.

Але коли виходжу на максимальні навантаження, тим більше в умовах додаткового стресу і адреналіну під час гонок, це все погіршує стан. Саме тому піднімалася температура, якщо згадувати про причини невиходу на старт в естафеті Кенморі. Тобто все було пов'язано, втім ніхто не міг зрозуміти, чому це відбувалося.

Але після обстеження всі пазли зійшлися. Однак передбачити це було неможливо, адже це абсолютно нестандартний випадок. Навряд чи в українському біатлоні хоча б раз було щось схоже.

З огляду на те, що все було зроблено вчасно, моєму життю та здоров'ю нічого не загрожує. Якби я продовжила сезон, наслідки могли б бути катастрофічними, аж до інвалідності або навіть летального результату.

Зараз лікарі кажуть, що після повного курсу лікування необхідний відпочинок на пару місяців, а далі - бігай скільки хочеш».

Джерело: biathlon.com.ua