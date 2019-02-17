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    Підручний відіграв 19 місць у переслідуванні і сподівається зберегти форму до чемпіонату світу

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    Дмитрові Підручному залишилося виправити стрільбу - Підручний відіграв 19 місць у переслідуванні і сподівається зберегти форму до чемпіонату світу
    Дмитрові Підручному залишилося виправити стрільбу
    Фото з соцмереж

    Український біатлоніст задоволений своїми кондиціями

    У гонці переслідування в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону, який цими днями відбувається в Солт-Лейк-Сіті (США) українець Дмитро Підручний зробив стрімкий ривок – після 33-го місця в спринті він відіграв 19 позицій і фінішував 14-м. І то за умови, що стрільба лідера чоловічої біатлонної збірної була неідеальною – чотири промахи.

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    «Ходом в сьогоднішній гонці я не просто задоволений, а навіть здивований тим, як зараз біжу, - прокоментував Дмитро свій виступ. - Потрібно цю форму не розгубити до чемпіонату світу. Стрільба вийшла не надто вдала: я спробував сьогодні виправити вчорашні помилки, але знову занадто сильний вітер - стріляти було дуже важко. Та це й видно з влучності інших спортсменів.

    Намагався відпрацьовувати краще, але трохи не вдалося. Особливо з двома промахами на стійці - на третьому рубежі більше мої помилки були, ніж вітер заважав. По лижах - і вчора, і сьогодні вони дуже класно їхали, і за рахунок цього, думаю, і хід вийшов один з найкращих в гонці».

    Зауважимо, що виграв гонку переслідування француз Кентен Фійон-Майє. Друге місце у переможця спринту Ветле-Сьястада Крістіансена з Норвегії. Третій – зе один француз Сімон Дестьйо.

     Читайте також: Кубок світу з біатлону. Переможний Фійон-Майє, швидкий Підручний

    Джерело: biathlon.com.ua

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