Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину
Раніше УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки якраз таки сербських вболівальників
фото: fss.rs

Албанські та хорватські вболівальники виконали кілька антисербських скандувань

Футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportklub.

Албанські та хорватські вболівальники в дружній атмосфері провели матч своїх збірних у середу, 19 червня. Об'єднала балканських фанатів, зокрема, і нелюбов до войовничого сусіда – Сербії.

Фанати збірних разом виконали кілька антисербських скандувань на кшталт «Убий серба». Після фінального свистка до албанських уболівальників приєднався і форвард збірної Мірлінд Даку. Він нібито теж скандував у мегафон образливі речівки на адресу сербів і македонців.

Сербські футбольні функціонери засудили поведінку Даку та закликали УЄФА застосувати «жорсткі санкції» проти Албанії та Хорватії. Вимоги сербів частково підтримала і Футбольна федерація Північної Македонії. Щоправда, тамтешня збірна на чемпіонаті не змагається.

Читайте також: Пропагандистка Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024

Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро. 

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральна Асамблея ООН проголосила 11 липня Міжнародним днем пам’яті геноциду в Сребрениці. Росія, Білорусь, Угорщина та Китай були проти
Сербська бомба. Заради чого знову об’єдналися Росія, Білорусь, Угорщина та Китай? Балкани
26 травня, 15:35
«Аталанта» здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії
«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»
23 травня, 01:10
Хаві Ернандес
«Барселона» звільнила головного тренера
24 травня, 20:01
Матч «Жирона» – «Гранада» закінчився розгромною перемогою команди українців з рахунком 7:0
Українці допомогли «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі
25 травня, 00:50
Сьогодні Таїсії Онофрійчук виповнилось 16 років
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
26 травня, 13:11
Частина спортсменів приєднається до команди у Львові та Жешуві, легіонери прибудуть у німецький Херцогенаурах
Частина гравців збірної України вирушила на Євро-2024 до Німеччини
30 травня, 01:51
Додік неодноразово висловлював своє захоплення політикою Кремля і особисто персоною диктатора Володимира Путіна
Додік несподівано поставив підніжку Путіну
29 травня, 13:06
Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня
Жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів: визначився перший суперник «Динамо»
Вчора, 13:25
Уболівальники збірної Сербії на матчі Євро-2024 з Англією
УЄФА оштрафував Сербський футбольний союз за поведінку фанатів на матчі з Англією
Сьогодні, 14:59

Новини

Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину
Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину
Євро-2024. Тренер Угорщини розлютився на арбітра через «подвійні стандарти»
Євро-2024. Тренер Угорщини розлютився на арбітра через «подвійні стандарти»
УЄФА оштрафував Сербський футбольний союз за поведінку фанатів на матчі з Англією
УЄФА оштрафував Сербський футбольний союз за поведінку фанатів на матчі з Англією
Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі
Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі
Пропагандистка Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024
Пропагандистка Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7522
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7094
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5668
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5577
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4826
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4462
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua