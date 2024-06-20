Збірна Сербія пригрозила самовільно залишити Євро-2024: названо причину

Албанські та хорватські вболівальники виконали кілька антисербських скандувань

Футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportklub.

Албанські та хорватські вболівальники в дружній атмосфері провели матч своїх збірних у середу, 19 червня. Об'єднала балканських фанатів, зокрема, і нелюбов до войовничого сусіда – Сербії.

Фанати збірних разом виконали кілька антисербських скандувань на кшталт «Убий серба». Після фінального свистка до албанських уболівальників приєднався і форвард збірної Мірлінд Даку. Він нібито теж скандував у мегафон образливі речівки на адресу сербів і македонців.

Сербські футбольні функціонери засудили поведінку Даку та закликали УЄФА застосувати «жорсткі санкції» проти Албанії та Хорватії. Вимоги сербів частково підтримала і Футбольна федерація Північної Македонії. Щоправда, тамтешня збірна на чемпіонаті не змагається.

Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.