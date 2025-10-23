Чи виступлять росіяни і білоруси на Паралімпіаді-2026? МПК зробив офіційну заяву

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні відбудуться з 6 по 15 березня

Російські атлети не братимуть участі у зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Італії в жодному виді спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Міжнародні федерації yадали оновлену інформацію про участь спортсменів із країн-агресорів у Паралімпіаді-2026.

Рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) 21 жовтня проголосувала за те, щоб не допускати спортсменів з Білорусі та Росії до участі у відбіркових змаганнях до Ігор.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підтвердив, що федерації біатлону Росії та Білорусі відсторонені від змагань відповідно до рішення конгресу IBU від вересня 2022 року. Хоча Росія тепер може брати участь у змаганнях з слідж-хокею після рішення генеральної асамблеї МПК, ухваленого у вересні, організація World Para Ice Hockey підтвердила, що відбір росіян і білорусів на Ігри неможливий.

У січні 2025 року Всесвітня федерація керлінгу (World Curling) оголосила про продовження відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях до кінця сезону-2024/25. Це означає, що команди обох країн не можуть пройти кваліфікацію на Паралімпійські ігри.

«Позиція FIS, IBU та World Curling нині означають, що спортсмени та команди з Білорусі та Росії не можуть брати участь у (міжнародних) змаганнях, що унеможливлює їхній відбір на зимові Паралімпійські ігри. МПК поважає рішення генеральної асамблеї скасувати часткове усунення паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, за які вони відповідають», – заявив очільник МПК Ендрю Парсонс.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні відбудуться з 6 по 15 березня. У шести видах спорту буде розіграно 79 комплектів медалей.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.