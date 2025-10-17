Головна Спорт Новини
Українці здобули нагороди чемпіонату Європи з парабадмінтону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українці вдало виступили на чемпіонаті Європи з парабадмінтону
фото: НКСІУ

Континентальна першість проходила у Туреччині

Українська збірна здобула нагороди на чемпіонаті Європи з парабадмінтону, який відбувався у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainians Sports.

У класі SL 3 срібними призерами в особистих змаганнях стали Оксана Козина і Олександр Чирков.

У парі з представником Швеції Чирков піднявся на найвищу позицію п’єдесталу (клас SL 3-SL 4). Бронзу серед жінок здобули українки Оксана Козина та Іванна Редька (клас SL 3-SU 5).

У парному розряді у класі SH 6 стали віцечемпіонками Європи Ніна Козлова і Анастасія Завалій.

Єгор Гармаш змагався у парі з чеським спортсменом і посів призове третє місце, виборовши бронзову нагороду (клас WH1-WH2).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

