Балєвський став призером гранпрі з дзюдо в Перу

Балєвський (другий праворуч) здолав у медальній сутичці представника Фінляндії

Україну на американських етапах гранпрі з дзюдо представляють п'ять дзюдоїстів

Український дзюдоїст Євгеній Балєвський став призером гранпрі з в Перу. Про це інформує «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

На подіум вдалося піднятися у вазі понад 100 кг Євгенію Балєвському. Українець переміг у двох сутичках, а у півфіналі поступився титулованому чеху, дворазовому олімпійському чемпіону, переможцю та призеру чемпіонатів світу Лукашу Крпалеку.

Далі Балєвський здолав у медальній сутичці представника Фінляндії та став бронзовим призером.

Близькими до нагород були Микита Голобородько (до 66 кг) та Михайло Свідрак (до 81 кг). Вони поступилися у боротьбі за «бронзу» та посіли 5 місця.

Також на татамі змагалися Дільшот Халматов (до 60 кг) і Антон Савицький (до 100 кг).

Цим же складом українська збірна виступить на етапі в мексиканській Гвадалахарі, що стартує у п'ятницю.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.