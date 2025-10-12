Головна Країна Суспільство
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд
Шестирічна атлетка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині
фото: loda.gov.ua

Регіна Абрамова мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні

Шестирічна Регіна Абрамова виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині і побила попередній світовий рекорд у 80 підйомів. Результат дівчинки зафіксували в національній книзі рекордів. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

До слова, це вже четвертий рекорд юної спортсменки – торік вона встановила три національних рекорди.

Ідеться про «Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях» – дівчинка протрималась на кільцях 5 хв. 52 сек.

Також Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши увесь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. У 5 років виконала 55 разів підйом з переворотом на перекладині.

«Регіна займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юналькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 год на день», – зазначає директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хімʼяк.

Регіна мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та нашим захисникам і захисницям.

Раніше юний спортсмен із Харкова Євген Грицьков став чемпіоном престижного японського турніру з сумо Wanpaku sumo та встановив новий національний рекорд. 

Нагадаємо, у селищі Романів, що на Житомирщині, виклали карту України з пиріжків і встановили національний рекорд. Зробили це під час фестивалю «ЕтноВир на Виспі». 

