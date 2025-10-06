На війні загинув регбіст Микола Гетьманов

У Миколи Гетьманова залишилися дружина та чотирирічний син

Під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку загинув гравець харківського регбійного клубу «Легіон XIII», боєць спецпідрозділу «КОРД» Микола Гетьманов. Про це інформує «Главком» з посиланням на Федерацію регбі України.

Микола був не лише талановитим спортсменом і відданим гравцем своєї команди, а й справжнім патріотом, який із перших днів повномасштабної війни став на захист України.

«Його мужність, сила волі та командний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав», – йдеться у заяві Федерації регбі України.

У Миколи залишилися дружина та чотирирічний син.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всій спортивній спільноті. Його ім’я назавжди залишиться в історії українського регбі та в серцях тих, хто мав честь бути поруч Герої не вмирають», – зазначили у Федерації регбі України.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).