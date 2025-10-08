Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою

Лілія Подкопаєва: «Ми не можемо влізти в голови і там щось переключити»

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва прокоментувала відсутність в Україні своєї колеги, багаторазової олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової, і поділилася, що їхнє спілкування припинилося ще до початку повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Марічка Падалко зауважила, що не всі олімпійські чемпіони зберегли зв'язок з Україною, натякаючи на Клочкову, яка не перебуває в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лілії Подкопаєвої.

Олімпійська чемпіонка розповіла, що востаннє спілкувалася з Яною Клочковою близько шести років тому, тобто ще до великої війни.

«Шість років тому. Я написала їй вітання з днем народження і кажу, я чомусь не знаю, ти зникла в мене з друзів на Фейсбуці. І вона мене знову додала. Але це якось все. Я теж хочу, щоб українці були з Україною. Але ми не можемо влізти в голови і там щось переключити», – заявила Подкопаєва.

Подкопаєва, сама будучи родом з окупованого Донецька, підкреслила своє прагнення повернутися на деокуповані території. Вона зазначила, що нещодавно обговорювала з головою Прикордонної служби, генерал-лейтенантом Сергієм Дейнеком план поїхати в турне, яке охопить Донецьку, Луганську області та Ялту.

«Я з Донецька, він окупований. Я мрію, що одного дня я зможу поїхати і побувати на могилі моєї бабусі і дідуся. Можливо, заїхати в палац спорту. Ми нещодавно розмовляли з генералом-лейтенантом Сергієм Дейнеко, головою прикордонної служби. І у нас план, ми хочемо поїхати в турне», – зазначила Подкопаєва.

