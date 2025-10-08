Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою
лімпійська чемпіонка розповіла коли востаннє спілкувалася з Яною Клочковою
фото: скріншот з відео

Лілія Подкопаєва: «Ми не можемо влізти в голови і там щось переключити»

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва прокоментувала відсутність в Україні своєї колеги, багаторазової олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової, і поділилася, що їхнє спілкування припинилося ще до початку повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Марічка Падалко зауважила, що не всі олімпійські чемпіони зберегли зв'язок з Україною, натякаючи на Клочкову, яка не перебуває в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лілії Подкопаєвої.

Олімпійська чемпіонка розповіла, що востаннє спілкувалася з Яною Клочковою близько шести років тому, тобто ще до великої війни.

«Шість років тому. Я написала їй вітання з днем народження і кажу, я чомусь не знаю, ти зникла в мене з друзів на Фейсбуці. І вона мене знову додала. Але це якось все. Я теж хочу, щоб українці були з Україною. Але ми не можемо влізти в голови і там щось переключити», – заявила Подкопаєва.

Подкопаєва, сама будучи родом з окупованого Донецька, підкреслила своє прагнення повернутися на деокуповані території. Вона зазначила, що нещодавно обговорювала з головою Прикордонної служби, генерал-лейтенантом Сергієм Дейнеком план поїхати в турне, яке охопить Донецьку, Луганську області та Ялту.

«Я з Донецька, він окупований. Я мрію, що одного дня я зможу поїхати і побувати на могилі моєї бабусі і дідуся. Можливо, заїхати в палац спорту. Ми нещодавно розмовляли з генералом-лейтенантом Сергієм Дейнеко, головою прикордонної служби. І у нас план, ми хочемо поїхати в турне», – зазначила Подкопаєва.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в інтерв'ю Марічці Падалко поділилася спогадами про своє дитинство в Донецьку, пояснила причини свого російськомовного оточення та розповіла про єдину зустріч зі своїм біологічним батьком, який є росіянином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Лілії Подкопаєвої.

Подкопаєва підтвердила, що все її дитинство пройшло у російськомовному середовищі в Донецьку.

Читайте також:

Теги: Лілія Подкопаєва спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рожков: Перемога стала можливою завдяки величезній політичній та дипломатичній роботі, яку веде президент РФ
Керівник паралімпійців Росії заявив, що їхнє повернення на турніри відбулося завдяки Путіну
29 вересня, 18:46
Матч Україна – Португалія можна буде переглянути на Megogo
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
29 вересня, 13:17
Організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
27 вересня, 09:29
Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
25 вересня, 10:11
У напруженій боротьбі на Гран-прі з висотою перешкод 155 см Анастасія посіла третє місце
Бондарєва здобула бронзу міжнародних змагань з кінного спорту
22 вересня, 12:48
Наталія Жаркова продовжує перемагати
Жаркова здобула третю золоту нагороду чемпіонату світу з фридайвінгу
17 вересня, 13:31
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
11 вересня, 11:04
Гарєєв не взяв участі у головному старті року
Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу
9 вересня, 10:28

Новини

Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою
Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про батька-росіянина та дитинство у Донецьку
Французький хокеїст поскаржився на відсутність збірної Росії на Олімпіаді
Французький хокеїст поскаржився на відсутність збірної Росії на Олімпіаді
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua