У київському ТРЦ Gulliver загинув відвідувач: перші подробиці

У Печерському районі столиці поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торговельно-розважального центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці офіційно не називають об’єкт, проте назву ТРЦ чітко видно на фото з місця події – трагедія сталася у Gulliver.

Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху. Від отриманих важких травм чоловік загинув на місці ще до приїзду медиків. Наразі територію навколо місця падіння оточено, там працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують усі обставини події, зокрема, що саме стало причиною падіння. Слідчі вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців трагедії.

Варто нагадати, що на початку січня 2026 року торговельно-офісний комплекс вже потрапляв у стрічки новин через інший резонансний випадок. Тоді у мережі з’явилася інформація про нібито падіння ліфта з 30-го поверху, внаслідок чого травмувався чоловік.

Проте пізніше пресслужби Ощадбанку та ТОК Gulliver офіційно спростували несправність техніки. За заявою представників комплексу, інцидент з ліфтом мав ознаки інсценування. В офіційному повідомленні зазначалося, що ситуація могла бути спланована для дискредитації нових власників (державних Ощадбанку та Укрексімбанку), а до самої події нібито був залучений чоловік, пов’язаний із колишнім власником комплексу Віктором Поліщуком.