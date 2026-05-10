Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги

Чоловіку стало зле біля станції метро «Політехнічний інститут», але працівники метро відмовили надати дефібрилятор для реанімації непритомного

Біля входу до станції метро «Політехнічний інститут» стався трагічний випадок: працівники метрополітену не надали дефібрилятор для порятунку чоловіка, який знепритомнів. Постраждалий помер. Про інцидент розповіла інструкторка з домедичної допомоги в Instagram, після чого КП «Київський метрополітен» оприлюднило реакцію, передає «Главком».

За свідченнями інструкторки, подія сталася в суботу, 8 травня, близько 17:15. Побачивши чоловіка без дихання, вона разом із перехожим рятувальником почала реанімаційні заходи. Жінка просила людей принести автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) із найближчої станції метро, проте персонал підземки та черговий правоохоронець двічі відмовили у видачі приладу. Пристрій вдалося отримати лише через 20 хвилин, коли на місці вже працювала бригада швидкої допомоги. Врятувати життя чоловіка медикам не вдалося.

Інструкторка наголосила, що використання АЗД у перші хвилини зупинки кровообігу підвищує шанси на виживання на 50-70%. Цей апарат є безпечним і призначений для використання будь-якою людиною, навіть без спеціальної медичної підготовки, до моменту прибуття лікарів.

У «Київському метрополітені» підтвердили факт трагедії та повідомили про проведення внутрішнього розслідування. Наразі триває опитування співробітників станції, які були на зміні. У підприємстві нагадали, що АЗД з’явилися в метро у 2020 році та неодноразово допомагали рятувати пасажирів, проте після цього випадку алгоритми їхнього використання будуть переглянуті спільно з поліцією.