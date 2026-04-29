Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, якого шукали два дні

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обставини трагедії встановлюються слідчими
фото: ДСНС Вінниччини

Загиблим виявився 25-річний чоловік

На Вінниччині в с. Верхівка Ободівської громади водолази ДСНС 28 квітня підняли з дна водойми загиблого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Майже два дні знадобилося надзвичайникам, аби знайти людину в ставку. Обстеживши акваторію водойми, на відстані 100 м від берега та на глибині понад 2 м рятувальники виявили потопельника», – йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився 25-річний чоловік.

Обставини трагедії встановлюються слідчими.

До слова, 15 квітня на Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки ще на початку квітня: водолази ДСНС підняли його на поверхню. 

Теги: Вінниччина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua