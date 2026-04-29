На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, якого шукали два дні

Загиблим виявився 25-річний чоловік

На Вінниччині в с. Верхівка Ободівської громади водолази ДСНС 28 квітня підняли з дна водойми загиблого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Майже два дні знадобилося надзвичайникам, аби знайти людину в ставку. Обстеживши акваторію водойми, на відстані 100 м від берега та на глибині понад 2 м рятувальники виявили потопельника», – йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії встановлюються слідчими.

До слова, 15 квітня на Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки ще на початку квітня: водолази ДСНС підняли його на поверхню.