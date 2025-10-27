Пішов з життя почесний член МОК та віцепрезидент оргкомітету Олімпіади-2004 Ніколау

Ніколау був одним з ініціаторів висування кандидатури Афін на проведення Олімпійських ігор 2004 року

Ніколау пішов з життя у віці 89 років

Міжнародний олімпійський комітет висловив співчуття у зв'язку зі смертю почесного члена МОК Ламбіса Ніколау. Про це повідомляє «Главком».

Ніколау помер у віці 89 років.

«Ламбіс Ніколау жив і дихав олімпійським духом у всьому, що робив. Його довга та видатна служба спорту залишила після себе велику спадщину. Нам дуже не вистачатиме його знань та відданості олімпійським ідеалам», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Будучи членом МОК із 1986 року та почесним членом МОК із 2016 року, він два терміни обіймав посаду президента Олімпійського комітету Греції (1985-1992 та 1997-2004 роки), а також був членом виконкому Європейських олімпійських комітетів (1982–1999 роки)

Ніколау був одним з ініціаторів висування кандидатури Афін на проведення Олімпійських ігор 2004 року. Пізніше він був призначений віцепрезидентом Організаційного комітету Ігор в Афінах.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.