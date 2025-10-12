Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах

Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації

За словами нардепки, її дописи – це спосіб висвітлити проблеми та привернути увагу громадськості

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві. Як інформує «Главком», Мар’яна Безугла в інтерв’ю журналістці Юлії Забєліні розповіла, що її головна мотивація скандальних дописів полягає у тому, аби привернути увагу до важливих, але болючих питань.

Нардепка згадала один зі своїх найрезонансніших постів про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув під час російського обстрілу Києва 17 червня. У своєму дописі Безугла звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби та назвала його смерть «кармою».

«Коли були атаки на Київ, хлопець поступив дуже… виникає питання, як він там за 30 поступив на фізкультурний факультет. Ну і, на жаль, його в квартирі вбила російська атака. Можна було б сказати м’якше. Але моя мета була якраз підняти питання щодо того, що війна скрізь, і від неї неможливо сховатися», – сказала Безугла.

Журналістка нагадала нардепці про інші скандали, зокрема її коментарі щодо загибелі депутата Ярослава Рущишина та українських полонених, яких Безугла назвала «рабами». Безугла зізналася, що деякі пости могла б написати «м’якше» і визнає, що теми смерті та трагедії особливо чутливі.

«Дійсно коли мова йде про смерть, як і про того хлопця, так і про колег, то краще бути обережнішим. І саме найбільше тригерить питання смерті», – заявила Безугла.

Нардепка додала, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації. Безугла пояснила, що продовжує висловлювати свою позицію, навіть якщо це викликає шквал критики сказавши: «Мене у вікно, а я в двері».

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що Добропільської контрнаступальної операції нібито не існує. Вона вчергове розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Також народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поскаржився на дії парламентарки Мар’яни Безуглої. За його словами, колишня заступниця голови комітету «дві години різними частинами тіла стукала у двері» кабінету, де відбувалося засідання.