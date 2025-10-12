Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації
фото з відкритих джерел

За словами нардепки, її дописи – це спосіб висвітлити проблеми та привернути увагу громадськості

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві. Як інформує «Главком», Мар’яна Безугла в інтерв’ю журналістці Юлії Забєліні розповіла, що її головна мотивація скандальних дописів полягає у тому, аби привернути увагу до важливих, але болючих питань.

Нардепка згадала один зі своїх найрезонансніших постів про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув під час російського обстрілу Києва 17 червня. У своєму дописі Безугла звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби та назвала його смерть «кармою».

«Коли були атаки на Київ, хлопець поступив дуже… виникає питання, як він там за 30 поступив на фізкультурний факультет. Ну і, на жаль, його в квартирі вбила російська атака. Можна було б сказати м’якше. Але моя мета була якраз підняти питання щодо того, що війна скрізь, і від неї неможливо сховатися», – сказала Безугла.

Журналістка нагадала нардепці про інші скандали, зокрема її коментарі щодо загибелі депутата Ярослава Рущишина та українських полонених, яких Безугла назвала «рабами». Безугла зізналася, що деякі пости могла б написати «м’якше» і визнає, що теми смерті та трагедії особливо чутливі.

«Дійсно коли мова йде про смерть, як і про того хлопця, так і про колег, то краще бути обережнішим. І саме найбільше тригерить питання смерті», – заявила Безугла.

Нардепка додала, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації. Безугла пояснила, що  продовжує висловлювати свою позицію, навіть якщо це викликає шквал критики сказавши: «Мене у вікно, а я в двері».

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що Добропільської контрнаступальної операції нібито не існує. Вона вчергове розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

Також народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поскаржився на дії парламентарки Мар’яни Безуглої. За його словами, колишня заступниця голови комітету «дві години різними частинами тіла стукала у двері» кабінету, де відбувалося засідання.

Читайте також:

Теги: депутат війна смерть Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
6 жовтня, 19:49
На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
5 жовтня, 18:24
Триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 жовтня, 07:08
Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога
Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука
30 вересня, 09:00
Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
27 вересня, 21:53
Російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії
Російські винищувачі у просторі НАТО. Боягузство з традиціями
20 вересня, 10:48
Володимир Горковенко стверджує, що рієлтори створюють перешкоди для приватних осіб, які намагаються продати своє майно самотужки
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів
17 вересня, 08:59
У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу
Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу
16 вересня, 10:55

Суспільство

Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
Турок, який воює у ЗСУ, звернувся до українців-ухилянтів
Турок, який воює у ЗСУ, звернувся до українців-ухилянтів
На Львівщині у лікарні помер п’ятий член сім’ї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня
На Львівщині у лікарні помер п’ятий член сім’ї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня
В’їзд до ЄС: змінено правила біометричного контролю
В’їзд до ЄС: змінено правила біометричного контролю
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука
Прах воїна розвіяно над Холодним Яром. Згадаймо Олексія Назарчука
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua