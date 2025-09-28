У Києві жінка померла від стресу під час російської атаки

Загалом окупанти вбили чотирьох людей, серед них – 12-річна школярка, ще 13 мешканців поранено

У столиці під час останньої російської атаки сталася трагічна подія: жінка не витримала сильного стресу та померла в укритті. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Ткаченко.

За його словами, цього дня Київ зазнав значних втрат: російські обстріли забрали життя чотирьох людей, ще 13 отримали поранення. Серед загиблих – 12-річна школярка Олександра із Солом’янського району та пацієнти Інституту кардіології.

«Разом ми все відновимо і відбудуємо. Але найбільша і безповоротна втрата – це наші люди. Окрім тих, кого вбила російська зброя, одна жінка померла від стресу в укритті», – наголосив Ткаченко.

Він висловив щирі співчуття родинам усіх загиблих унаслідок російських атак.

Нагадаємо, у Києві повністю завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки.

Як відомо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області.

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Також відомо, що внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинула 12-річна Олександра Поліщук.