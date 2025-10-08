Головна Спорт Новини
Французький хокеїст поскаржився на відсутність збірної Росії на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дюбе: Сподіваюся, що збірні Росії та Білорусі незабаром повернуться на міжнародну арену

П'єррік Дюбе: Неучасть Росії на чемпіонатах світу або в Олімпійських іграх – це велика втрата для хокейного світу

Новачок російського «Трактора» французький нападник П'єррік Дюбе в інтерв'ю пропагандистам розповів, як ставиться до потрапляння збірної Франції на хокейний турнір на Олімпійських іграх 2026 року. Про це інформує «Главком».

Через відсторонення збірних Росії чоловічі та жіночі французькі команди потрапили на Олімпіаду як ті, що посіли другі місця за підсумками кваліфікаційних турнірів. Чоловіча збірна Франції не брала участі в Олімпійських іграх із 2002 року.

«Зрозуміло, ми раді брати участь в Олімпіаді, але, можливо, ми не маємо тієї радості та очікування, тому що причина, через яку ми там опинилися… Знаєте, як спортсмен, я хочу бачити найсильніші збірні на Олімпіаді. Тому неучасть Росії на чемпіонатах світу або в Олімпійських іграх – це велика втрата для хокейного світу, на мою думку.

Так, ми відібралися на Олімпіаду, але ми для цього нічого не зробили. Можливо, ми цього не заслуговуємо в тій мірі, якою хотілося б. Тому, якщо я не потраплю на ці Ігри цього разу, я не так замучуся. У нормальному світі я туди б і так не поїхав. Отже, якщо не поїду – це не кінець світу для мене. Сподіваюся, що збірні Росії та Білорусі незабаром повернуться на міжнародну арену, тому що хокейний світ втрачає багато за їхньої відсутності», – сказав Дюбе.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: хокей Олімпіада олімпійські ігри

