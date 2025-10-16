Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин

Ресторатор Ігор Сухомлин долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові

Пішов з життя чернігівський ресторатор Ігор Сухомлин. Йому було 53 роки. Про смерть чоловіка повідомила його дружина Христина Сухомлин на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами дружини, Ігор Сухомлин проходив лікування у Німеччині.

«Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться у Барселоні. Люблю нескінченно», – написала Христина Сухомлин.

Ресторатор долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові фото: Igor Sukhomlyn/Facebook

Що відомо про Ігоря Сухомлина

Ігор Сухомлин народився 19 квітня 1972 року у Чернігові. Здобув економічну освіту: ступінь МВА, яку він отримав у Міжнародному інституті менеджменту.

Дружина – Христина Сухомлин. Також в нього двоє синів і одна донька.

Ігор Сухомлин з дружиною Христиною фото: Igor Sukhomlyn/Facebook

Ігор Сухомлин починав свій трудовий шлях, працюючи двірником, сторожем, токарем. На початку 1990-х років чоловік займався організацією театральних вистав молодіжного театру, в якому грав і сам.

В 1995 році створив рекламне агентство. У 2002 році з Чернігова цей бізнес переїхав до Києва.

У 2007 році Ігор Сухомлин разом із партнерами створив і відкрив ресторан «Велюров». Тоді ж з'явився перший паб Varenik's.

У 2009 році відкрив міську кондитерську «Шарлотка».

А у 2011-му – ще один заклад: кав'ярню «Чашка». Причому таких закладів у Чернігові з'явилося одразу два. Згодом «Чашка» відкрилася ще й у Києві.

«Балувана Галя» проти «Галі Балуваної»

На українському ринку існують два бренди з майже ідентичною назвою: популярна мережа магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана», якою володіє подружжя Алли та Олександра Теліг, та мережа кафе «Балувана Галя» Ігоря Сухомлина.

Перший бренд – «Балувана Галя» – був зареєстрований у 2007 році. Через кілька років з’явилася ідея запровадити «Галю Балувану». У 2021 році «Галя Балувана» отримала юридичне визнання, це стало можливим у результаті ліцензійної угоди між сторонами. За умовами угоди, новий бренд мав обмеження – наприклад, не використовувати назву для ресторанного сегменту.

Згодом «Галя Балувана» почала розширювати пропозицію, включивши готові страви та ресторанні формати. У 2025 році Сухомлин звернувся до Господарського суду Києва з позовом про захист прав на торговельну марку.

Загалом ресторатор долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. Ігорю Сухомлину належали кав'ярні «Чашка», піцерія Mimosa Brooklyn Pizza, варенична «Балувана Галя», хінкальна «Буба», ресторан «Велюров» і кондитерська «Шарлотка».