Головна Київ Новини
search button user button menu button

Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
Ігор Сухомлин проходив лікування у Мюнхені
фото: Igor Sukhomlyn/Facebook

Ресторатор Ігор Сухомлин долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові

Пішов з життя чернігівський ресторатор Ігор Сухомлин. Йому було 53 роки. Про смерть чоловіка повідомила його дружина Христина Сухомлин на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами дружини, Ігор Сухомлин проходив лікування у Німеччині.

«Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться у Барселоні. Люблю нескінченно», – написала Христина Сухомлин.

Ресторатор долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові
Ресторатор долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові
фото: Igor Sukhomlyn/Facebook

Що відомо про Ігоря Сухомлина

Ігор Сухомлин народився 19 квітня 1972 року у Чернігові. Здобув економічну освіту: ступінь МВА, яку він отримав у Міжнародному інституті менеджменту.

Дружина – Христина Сухомлин. Також в нього двоє синів і одна донька.

Ігор Сухомлин з дружиною Христиною
Ігор Сухомлин з дружиною Христиною
фото: Igor Sukhomlyn/Facebook

Ігор Сухомлин починав свій трудовий шлях, працюючи двірником, сторожем, токарем. На початку 1990-х років чоловік займався організацією театральних вистав молодіжного театру, в якому грав і сам.

В 1995 році створив рекламне агентство. У 2002 році з Чернігова цей бізнес переїхав до Києва.

У 2007 році Ігор Сухомлин разом із партнерами створив і відкрив ресторан «Велюров». Тоді ж з'явився перший паб Varenik's.

У 2009 році відкрив міську кондитерську «Шарлотка».

А у 2011-му – ще один заклад: кав'ярню «Чашка». Причому таких закладів у Чернігові з'явилося одразу два. Згодом «Чашка» відкрилася ще й у Києві.

«Балувана Галя» проти «Галі Балуваної»

На українському ринку існують два бренди з майже ідентичною назвою: популярна мережа магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана», якою володіє подружжя Алли та Олександра Теліг, та мережа кафе «Балувана Галя» Ігоря Сухомлина. 

Перший бренд – «Балувана Галя» – був зареєстрований у 2007 році. Через кілька років з’явилася ідея запровадити «Галю Балувану». У 2021 році «Галя Балувана» отримала юридичне визнання, це стало можливим у результаті ліцензійної угоди між сторонами. За умовами угоди, новий бренд мав обмеження – наприклад, не використовувати назву для ресторанного сегменту.

Згодом «Галя Балувана» почала розширювати пропозицію, включивши готові страви та ресторанні формати. У 2025 році Сухомлин звернувся до Господарського суду Києва з позовом про захист прав на торговельну марку. 

Загалом ресторатор долучився до відкриття 18 закладів: в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. Ігорю Сухомлину належали кав'ярні «Чашка», піцерія Mimosa Brooklyn Pizza, варенична «Балувана Галя», хінкальна «Буба», ресторан «Велюров» і кондитерська «Шарлотка».

Читайте також:

Теги: бізнес смерть ресторан ресторатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Замбії призначив два роки в’язниці для двох чоловіків, які намагалися чаклунським способом убити президента країни Хакайнде Хічілему
Суд у Замбії засудив чоловіків за спробу вбити президента за допомогою чаклунства з хамелеоном
16 вересня, 10:35
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
4 жовтня, 05:28
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
6 жовтня, 09:23
Юрій Поліщук обіймав посаду комерційного директора «Фокстрот» у 2019-2020 роках
«Фокстрот» отримав нового гендиректора
6 жовтня, 11:09
Юридичний бізнес концентрується у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
8 жовтня, 10:04
Уряд заборонив продаж сиропу від кашлю у Індії
В Індії понад 10 дітей загинули після прийому сиропу від кашлю
7 жовтня, 16:01
Прощання з Олексою Шалайським в Києві, 8 жовтня 2025 року
Київ попрощався з журналістом-розслідувачем Олексою Шалайським (фото)
8 жовтня, 16:53
Компанія додавала 46-48% отруйної речовини замість допустимої межі 0.1%
Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано
10 жовтня, 12:14
Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
12 жовтня, 16:20

Новини

Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півтори години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півтори години
Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала десять хвилин
Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту
Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони на людей, які українізували театр Лесі Українки
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони на людей, які українізували театр Лесі Українки
Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург
Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua