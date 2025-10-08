Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стрілець із Туреччини, який став зіркою Олімпіади, здобув золото чемпіонату у Стамбулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Стрілець із Туреччини, який став зіркою Олімпіади, здобув золото чемпіонату у Стамбулі
Популярний турецький стрілець не змінив своєї фірмової пози під час стрільби
фото: gazetefutbol.de

Юсуф Дікеч виборов срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, але привернув увагу всього світу завдяки своїй розслабленій манері стрільби

Турецький стрілець Юсуф Дікеч, який став світовою сенсацією завдяки своєму неймовірно спокійному стилю на Олімпіаді в Парижі 2024 року, знову потрапив у заголовки, здобувши нову золоту медаль на Європейській Лізі Чемпіонів з Пневматичної Зброї (ESC European Champions League) у Стамбулі. Про це пише «Главком» із посиланням на Іndependent.

52-річний спортсмен у парі з Мустафою Інаном виграв золото у фіналі командного заліку з пневматичного пістолета на 10 метрів. Вони здобули впевнену перемогу над німецьким дуетом.

Дікеч, який знову виступав у своїй фірмовій білій футболці та окулярах, без будь-якого високотехнологічного спорядження, лише з пістолетом та рукою, розслаблено засунутою в кишеню, продемонстрував, що майстерність і спокій можуть перемогти технології.

«Представляти свою країну перед публікою на турнірі, який вперше проводиться у Стамбулі, – це велика честь. Здобуття золота тут робить мене дуже щасливим», – сказав Дікеч виданню Turkiye Today після своєї перемоги.

Ключові моменти перемоги:

Турнір: ESC European Champions League (Європейська Ліга Чемпіонів з Пневматичної Зброї) 2025 року в Стамбулі, Туреччина.
Дисципліна: Командний залік, пневматичний пістолет, 10 метрів.
Партнер: Мустафа Інан.
Фінальний суперник: Збірна Німеччини.

Феномен Дікеча: від олімпійського срібла до золота Європи

Нагадаємо, Юсуф Дікеч здобув світову славу на Олімпійських іграх Париж-2024, де він виграв срібну медаль у змішаному командному заліку з пневматичного пістолета на 10 метрів разом із Шевваль Ілайдою Тархан. Це була перша в історії Туреччини олімпійська медаль у стрільбі.

Турецький стрілець дебютував на Олімпіаді в Пекіні-2008 у віці 35 років і з того часу брав участь у всіх Олімпійських іграх, включаючи Лондон-2012, Ріо-де-Жанейро-2016 та Токіо-2020.

Він є багаторазовим чемпіоном країни, а зараз і восьмиразовим чемпіоном Європи. Дікеч також виграв два титули чемпіона світу, обидва рази у 2014 році, де він здобув перемогу у стрільбі з на 25 метрів серед чоловіків та у стрільбі з пістолета на 25 метрів серед чоловіків.

Дікеч став найстаршим олімпійським медалістом Туреччини, отримавши срібну медаль у Парижі
Дікеч став найстаршим олімпійським медалістом Туреччини, отримавши срібну медаль у Парижі

«Відсутність у Дікеча професійного спорядження вражала на такому високому заході, як Олімпіада, а його стиль дозволив йому досягти успіху в цьому виді спорту», – йдеться у статті. 

Невимушений стиль, який відрізняється від екіпірованих конкурентів, які використовують спеціальні жилети, навушники та високоточні окуляри, миттєво став вірусним у соціальних мережах, де його «крута» поза та відсутність зайвого спорядження викликали хвилю мемів.

Читайте також:

Теги: пістолет золото Париж Олімпіада Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівський принц Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року
Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході
19 вересня, 17:10
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
Діти у Туреччині не зможуть користуватись соцмережами
Туреччина запроваджує заборону на соцмережі для підлітків
16 вересня, 09:55
Імпорт російської нафти марки Urals до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня
Туреччина скоротила закупівлі російської нафти через прохання Трампа – Reuters
26 вересня, 23:22
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
Вчора, 06:34
Візит до Туреччини включатиме паломництво до міста Ізнік
Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату
Вчора, 14:43
Туреччина активно впроваджує танк Altaу
Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО
Вчора, 17:13
Золото досягло рекордного рівня
Ціни на золото та срібло б'ють історичні рекорди
30 вересня, 10:32

Новини

Роналду відповів на питання щодо завершення кар'єри
Роналду відповів на питання щодо завершення кар'єри
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті світу (U-20) з футболу
Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті світу (U-20) з футболу
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко: прихід тренера Младена Бартуловича – стратегічне рішення, що запустило ривок клубу
Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко: прихід тренера Младена Бартуловича – стратегічне рішення, що запустило ривок клубу
Стрілець із Туреччини, який став зіркою Олімпіади, здобув золото чемпіонату у Стамбулі
Стрілець із Туреччини, який став зіркою Олімпіади, здобув золото чемпіонату у Стамбулі
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua