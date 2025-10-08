Стрілець із Туреччини, який став зіркою Олімпіади, здобув золото чемпіонату у Стамбулі

Популярний турецький стрілець не змінив своєї фірмової пози під час стрільби

Юсуф Дікеч виборов срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, але привернув увагу всього світу завдяки своїй розслабленій манері стрільби

Турецький стрілець Юсуф Дікеч, який став світовою сенсацією завдяки своєму неймовірно спокійному стилю на Олімпіаді в Парижі 2024 року, знову потрапив у заголовки, здобувши нову золоту медаль на Європейській Лізі Чемпіонів з Пневматичної Зброї (ESC European Champions League) у Стамбулі. Про це пише «Главком» із посиланням на Іndependent.

52-річний спортсмен у парі з Мустафою Інаном виграв золото у фіналі командного заліку з пневматичного пістолета на 10 метрів. Вони здобули впевнену перемогу над німецьким дуетом.

Дікеч, який знову виступав у своїй фірмовій білій футболці та окулярах, без будь-якого високотехнологічного спорядження, лише з пістолетом та рукою, розслаблено засунутою в кишеню, продемонстрував, що майстерність і спокій можуть перемогти технології.

«Представляти свою країну перед публікою на турнірі, який вперше проводиться у Стамбулі, – це велика честь. Здобуття золота тут робить мене дуже щасливим», – сказав Дікеч виданню Turkiye Today після своєї перемоги.

Ключові моменти перемоги:

Турнір: ESC European Champions League (Європейська Ліга Чемпіонів з Пневматичної Зброї) 2025 року в Стамбулі, Туреччина.

Дисципліна: Командний залік, пневматичний пістолет, 10 метрів.

Партнер: Мустафа Інан.

Фінальний суперник: Збірна Німеччини.

Феномен Дікеча: від олімпійського срібла до золота Європи

Нагадаємо, Юсуф Дікеч здобув світову славу на Олімпійських іграх Париж-2024, де він виграв срібну медаль у змішаному командному заліку з пневматичного пістолета на 10 метрів разом із Шевваль Ілайдою Тархан. Це була перша в історії Туреччини олімпійська медаль у стрільбі.

Турецький стрілець дебютував на Олімпіаді в Пекіні-2008 у віці 35 років і з того часу брав участь у всіх Олімпійських іграх, включаючи Лондон-2012, Ріо-де-Жанейро-2016 та Токіо-2020.

Він є багаторазовим чемпіоном країни, а зараз і восьмиразовим чемпіоном Європи. Дікеч також виграв два титули чемпіона світу, обидва рази у 2014 році, де він здобув перемогу у стрільбі з на 25 метрів серед чоловіків та у стрільбі з пістолета на 25 метрів серед чоловіків.

Дікеч став найстаршим олімпійським медалістом Туреччини, отримавши срібну медаль у Парижі

«Відсутність у Дікеча професійного спорядження вражала на такому високому заході, як Олімпіада, а його стиль дозволив йому досягти успіху в цьому виді спорту», – йдеться у статті.

Невимушений стиль, який відрізняється від екіпірованих конкурентів, які використовують спеціальні жилети, навушники та високоточні окуляри, миттєво став вірусним у соціальних мережах, де його «крута» поза та відсутність зайвого спорядження викликали хвилю мемів.