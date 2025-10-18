Леонід Грач – найвідоміший кримський комуніст

Колишній голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, колаборант Леонід Грач, помер 17 жовтня у віці 77 років. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Президія Державної Ради Республіки Крим висловлює глибокі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною смертю кримського політичного діяча, голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з 1998 по 2002 роки, почесного громадянина міста-героя Керчі Грача Леоніда Івановича. Нехай світла пам'ять про Леоніда Івановича залишиться в серцях близьких, друзів та всіх, хто його знав», – ідеться у повідомленні російського парламенту Криму.

«Ну що ж, Леонід Грач відправився до свого друга Йосипа Кобзона. Обмежуся лише словами, які в нас кажуть у випадку, коли покійний не вартий доброго слова: «Ateşi bol olsun» («Хай горить у пеклі»)», – відреагував на смерть Грача голова Меджлісу кримськотатарського народу та колишній народний депутат України Рефат Чубаров.

Леонід Грач – найвідоміший кримський комуніст, який із травня 1998 року по травень 2002 року був головою Верховної Ради Криму, а з травня 2002-го по грудень 2012 року – народним депутатом України.

Із 27 лютого 2011 року до 22 червня 2012 року очолював раду Комуністичної партії робітників і селян.

У лютому 2013 року Грач заснував Комуністичну марксистсько-ленінську партію України.

Наприкінці лютого 2014 року він заявляв, що Крим не порушує питання перегляду кордонів і залишиться у складі України. Однак уже за два тижні підтримав так званий «російський референдум» про статус Криму 16 березня 2014 року.

Із квітня 2014 року – перший секретар Кримського регіонального відділення партії «Комуністи росії».

Політбюро центрального комітету партії пропонувало Путіну кандидатуру Грача на посаду «глави» так званої «Республіки Крим».

Грача називали одним із головних ініціаторів і організаторів референдуму 1991 року в Криму. Саме він виступив на сесії Кримської обласної ради 12 листопада 1990 року з ідеєю провести голосування щодо автономії українського півострова.

Раніше журналіст Володимир Золкін назвав загальну рису українських колаборантів. Вони ненавидять Україну як державу. Проти пісень, вишиванок і борщу з салом вони нічого не мають. Однак прагнуть, аби Україна була у складі великої Росії.

Крім того, Дарницький районний суд міста Києва визнав експрацівника Київської обласної державної адміністрації Максима Ніколаюка винним у державній зраді. У 2023-2024 роках Ніколаюк був головним спеціалістом Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. На початку березня 2024 року він був залучений до конфіденційного співробітництва керівництвом головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

Також зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко – колишній офіцер Збройних сил України. Народжений у 1975 році в селі Мурафа на Харківщині, Стороженко розпочав службу у ЗСУ у 1992 році, пройшов шлях від командира роти до комбата, служив у Косові в складі сил KFOR. Після анексії Криму у 2014 році він перейшов на бік Росії, отримав російський паспорт і очолив 126-ту бригаду берегової охорони. У 2023 році за указом Володимира Путіна він був підвищений до генерал-лейтенанта та призначений командиром 6-ї армії, яка нині веде бої на Куп’янському напрямку.