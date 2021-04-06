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    Зеленський домовився про роботу для українських поліцейських в Катарі

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    Стадіони в Катарі - найсучасніші в світі - Зеленський домовився про роботу для українських поліцейських в Катарі
    Стадіони в Катарі - найсучасніші в світі
    Фото з відкритих джерел

    Наші правоохоронці допомагатимуть у забезпечені порядку під час чемпіонату світу

    Українські поліцейські наступного року візьмуть участь у забезпеченні порядку на чемпіонаті світу з футболу, який пройде в Катарі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «У наступному році буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар, і наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні порядку. Наших вже беруть як кращих», – сказав Зеленський.

    «Україна має величезний досвід проведення масових заходів. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами», – йдеться в інтерв’ю президента на його сайті.

    Матч відкриття ЧС-2022 заплановано на 21 листопада 2022 року і повинен пройти на стадіоні «Аль Бейт» в місті Ель-Хаурія. Груповий етап триватиме до 2 грудня, а вже на наступний день стартує стадія 1/8 фіналу, останні матчі якої відбудуться 6 грудня. 9 і 10 грудня пройдуть чвертьфінальні зустрічі, а 13 і 14 - півфінальні.

    Фінал чемпіонату світу відбудеться 18 грудня в місті Лусаіле на однойменному стадіоні місткістю 80 тис. Глядачів. Матч за третє місце пройде днем раніше в Досі на арені «Халіфа», що вміщає більше 45 тис. Уболівальників.

    Збірна України у відборі ЧС-2022 провела три гри і всі завершила внічию.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Зеленський ЧС-2022
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