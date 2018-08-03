Після матчу «Маріуполь» - «Юргорден» в Одесі відбулася сутичка між фанатами команд



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Семеро учасників конфлікту були затримані поліцією

У четвер, 2 серпня, в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбувся футбольний поєдинок між командами «Маріуполь» і «Юргорден».

Правопорядок забезпечували більше 600 співробітників поліції та Національної гвардії України.

З вболівальниками активно працювала поліція діалогу, інформує Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Під час матчу назрівав конфлікт між вболівальниками, однак завдяки злагодженим діям правоохоронців його вдалося локалізувати на початковій стадії», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, після закінчення футболу група осіб з числа вболівальників української команди прорвалася у фан-зону команди суперника.

«Зав’язалася сутичка, яку припинили поліцейські. Семеро учасників конфлікту доставлені до Приморського відділу поліції для складання адміністративних протоколів за ст. 173 КУпАП», - зазначається у повідомленні.

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