Після перемоги над «Маріуполем» наставника «Десни» назвали найкращим тренером туру



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Олександр Рябоконь. Фото ФК «Десна»

Олександр Рябоконь – найкращий тренер 2-го туру Прем'єр-ліги

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

Як інформує офіційний сайт організації, лауреат 2-го туру – головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь.

Його підопічні зуміли розгромити ФК «Маріуполь» 4:1, здобувши дебютну перемогу в УПЛ.

«У гостей не було нових кадрових проблем. Втім, ФК «Маріуполь» також міг би діяти й оптимальним складом, інша справа, що тренерський штаб застосував ротацію, що можна зрозуміти (єврокубковий матч посеред тижня, тривалий переліт за маршрутом Україна – Швеція – Україна)», - йдеться у повідомленні.

«Рябоконь мав можливість проаналізувати матч із «Шахтарем» і в підсумку зважився на непрості кадрові рішення. Почавши сезон награною схемою 4-2-3-1, «Десна» до виїзного матчу з ФК «Маріуполь» підготувала тактичний сюрприз, продиктований кадровим добором – 4-4-2», - продовжується.

«Перша перемога «Десни» в історії виступів у Прем’єр-лізі. Перший гол, перша виїзна звитяга, перший розгром. У цієї команди все тільки починається, тому віримо, що таким яскравим результатом команда започаткує успішні серії та продовжить адаптацію на новому для себе змагальному рівні», - підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, нападник «Десни» Дмитро Хльобас – найкращий гравець 2-го туру Прем'єр-ліги.