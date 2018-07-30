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    Після перемоги над «Маріуполем» наставника «Десни» назвали найкращим тренером туру

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    Олександр Рябоконь. Фото ФК &laquo;Десна&raquo; - Після перемоги над «Маріуполем» наставника «Десни» назвали найкращим тренером туру
    Олександр Рябоконь. Фото ФК «Десна»

    Олександр Рябоконь – найкращий тренер 2-го туру Прем'єр-ліги

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Як інформує офіційний сайт організації, лауреат 2-го туру – головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь.

    Його підопічні зуміли розгромити ФК «Маріуполь» 4:1, здобувши дебютну перемогу в УПЛ.

    «У гостей не було нових кадрових проблем. Втім, ФК «Маріуполь» також міг би діяти й оптимальним складом, інша справа, що тренерський штаб застосував ротацію, що можна зрозуміти (єврокубковий матч посеред тижня, тривалий переліт за маршрутом Україна – Швеція – Україна)», - йдеться у повідомленні. 

    «Рябоконь мав можливість проаналізувати матч із «Шахтарем» і в підсумку зважився на непрості кадрові рішення. Почавши сезон награною схемою 4-2-3-1, «Десна» до виїзного матчу з ФК «Маріуполь» підготувала тактичний сюрприз, продиктований кадровим добором – 4-4-2», - продовжується.

    «Перша перемога «Десни» в історії виступів у Прем’єр-лізі. Перший гол, перша виїзна звитяга, перший розгром. У цієї команди все тільки починається, тому віримо, що таким яскравим результатом команда започаткує успішні серії та продовжить адаптацію на новому для себе змагальному рівні», - підсумовується у повідомленні.

    Нагадаємо, нападник «Десни» Дмитро Хльобас – найкращий гравець 2-го туру Прем'єр-ліги.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга тренер ФК «Десна»
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