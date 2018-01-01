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    Український півзахисник «Олімпіка» перебирається за кордон - офіційно

    Андрій Богданов, очевидно, продовжить виступи у чемпіонаті Польщі
    Кадровий склад «Олімпіка» зазнав змін. Півзахисник Андрій Богданов отримав вигідну пропозицію з-за кордону, а керівництво донецького клубу не стало перешкоджати розвитку кар'єри футболіста. Контракт розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт «Олімпіка». За півтора сезони Андрій став одним з ключових футболістів
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    Андрій Богданов. Фото ФК &laquo;Олімпік&raquo;
    Андрій Богданов. Фото ФК «Олімпік»

    Андрій Богданов, очевидно, продовжить виступи у чемпіонаті Польщі

    Кадровий склад «Олімпіка» зазнав змін.

    Півзахисник Андрій Богданов отримав вигідну пропозицію з-за кордону, а керівництво донецького клубу не стало перешкоджати розвитку кар'єри футболіста.

    Контракт розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт «Олімпіка».

    За півтора сезони Андрій став одним з ключових футболістів клубу. У футболці «олімпійців» Богданов провів 53 матчі та забив шість голів.

    «Справжній лідер команди на полі та за його межами. Керівництво ФК «Олімпік», тренерський штаб команди і персонал щиро дякують Андрій за співпрацю та бажають подальших успіхів на наступному етапі кар'єри», - йдеться у зверненні клубу.

    Нагадаємо, раніше була інформація, що Богданов може продовжити кар'єру у чемпіонаті Польщі.

    Ним цікавилася «Арка», яка після 21-го туру займає сьоме місце у турнірній таблиці тамтешньої першості.

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