Український півзахисник «Олімпіка» перебирається за кордон - офіційно

Андрій Богданов, очевидно, продовжить виступи у чемпіонаті Польщі

Кадровий склад «Олімпіка» зазнав змін. Півзахисник Андрій Богданов отримав вигідну пропозицію з-за кордону, а керівництво донецького клубу не стало перешкоджати розвитку кар'єри футболіста. Контракт розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт «Олімпіка». За півтора сезони Андрій став одним з ключових футболістів



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Андрій Богданов. Фото ФК «Олімпік»

Андрій Богданов, очевидно, продовжить виступи у чемпіонаті Польщі

Кадровий склад «Олімпіка» зазнав змін.

Півзахисник Андрій Богданов отримав вигідну пропозицію з-за кордону, а керівництво донецького клубу не стало перешкоджати розвитку кар'єри футболіста.

Контракт розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт «Олімпіка».

За півтора сезони Андрій став одним з ключових футболістів клубу. У футболці «олімпійців» Богданов провів 53 матчі та забив шість голів.

«Справжній лідер команди на полі та за його межами. Керівництво ФК «Олімпік», тренерський штаб команди і персонал щиро дякують Андрій за співпрацю та бажають подальших успіхів на наступному етапі кар'єри», - йдеться у зверненні клубу.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Богданов може продовжити кар'єру у чемпіонаті Польщі.

Ним цікавилася «Арка», яка після 21-го туру займає сьоме місце у турнірній таблиці тамтешньої першості.