П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі

Йоханнес Бьо – п'ятиразовий олімпійський чемпіон та 23-разовий чемпіон світу з біатлону

Клуб Бьо виступає в шостому дивізіоні Норвегії

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Йоханнес Бьо забив гол у дебютному матчі за футбольний клуб «Вінгер». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ski Chrono.

У четвер, 7 серпня, «Вінгер», який виступає в шостому дивізіоні Норвегії, зіграв унічию з командою «К'єльміра» – 2:2.

Під час зустрічі 32-річний Йоханнес вийшов на заміну та відзначився голом на 70-й хвилині. Його клуб у ході гри потсупався з рахунку 0:2.

Йоханнес Бьо – п'ятиразовий олімпійський чемпіон та 23-разовий чемпіон світу. Після завершення кар'єри у біатлоні він підписав контракт із командою «Вінгер».

4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.