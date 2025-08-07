Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного
Сафонов може залишити «ПСЖ», бо Забарний не хоче грати в одній команді з росіянином
фото: Reuters

Свищев: Не розумію, чому через покупку українського захисника має залишати команду наш воротар

Одіозний депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися російського голкіпера Матвія Сафонова заради придбання українця Іллі Забарного. Про це повідомляє «Главком».

«Відбуваються дивні речі. Чому під роздачу має потрапляти наш воротар? Ці речі жодного стосунку не мають до спорту. Офіційно клуб про це не каже. Якщо ці перестановки у складі відбуваються через те, що Забарний влаштовує як гравець, а Матвій ні, це одна справа. Це нормально, якщо рішення ухвалюються за професійними якостями. Але ми, на жаль, в інших реаліях. Не розумію, чому через покупку українського захисника має залишати команду наш воротар. Усі розуміють, що Сафонов – один із найкращих у світі на своїй позиції. Він без роботи точно не залишиться. Навіщо «ПСЖ» слухає українських порадників? Це добра не доведе. Спорт не повинен посилатися на якісь політичні моменти», – сказав Свищев.

Нагадаємо, турецький журналіст Берк Гель розкрив подробиці можливого переходу російського воротаря Матвія Сафонова з «ПСЖ» до «Галатасарай».

«Матвій Сафонов був запропонований «Галатасараю». У цій історії є одна деталь. «ПСЖ» купує українського захисника Іллю Забарного у «Борнмута». Вони дуже хочуть його придбати, і йому було дано обіцянку: «У команді не буде російських футболістів, ми відправимо Сафонова». І це може стати вигідним трансфером для «Галатасараю». Під час санкцій, коли російські гравці не могли потрапити до Європи, ПСЖ повірив у нього та заплатив за нього 20 мільйонів євро. Зараз ніхто не просто так витрачатиме 20 мільйонів євро на гравця з Росії. Це для мене – показник», – заявив Берк Гель.

Він вважає, що цей трансфер може стати дуже вигідним для турецького клубу.

«Сафонов має таку ситуацію, пов'язану з його національністю. Його уникають, як і інших російських футболістів. Тож у Європі не так багато клубів, які захочуть його купити. Він може поїхати до Саудівської Аравії, але якщо він захоче залишитися в Європі, то «Галатасарай» може стати для нього хорошим варіантом», – заявив журналіст.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Соловйов: Повернувся до Росії, і деякі речі поки що взагалі не вкладаються в голові
Футболіст з РФ поскаржився на російську молодь, яка матюкається та зловживає алкоголем
29 липня, 14:54
Кияни можуть зустрінуться з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)
Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
21 липня, 13:15
Кияни стартують у єврокубках 22 липня
Визначився суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
16 липня, 06:48
У складі московського «Спартака» футболіст двічі ставав чемпіоном СРСР
Легендарний ексгравець «Спартака» потрапив у базу «Миротворця»
15 липня, 15:49
Трамп: Я ходив дивитися, як Пеле грає, і він був чудовий
Трамп назвав найкращого футболіста в історії
15 липня, 09:20
Глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
14 липня, 11:25
Трамп узяв участь у церемонії нагородження гравців «Челсі» та ПСЖ
Трамп узяв участь у церемонії нагородження гравців «Челсі» та ПСЖ
14 липня, 01:00
В Україні матч ПСЖ – «Челсі» наживо транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
ПСЖ – «Челсі»: де дивитися фінал клубного чемпіонату світу
13 липня, 08:26
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
11 липня, 13:13

Новини

Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного
Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9553
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
7244
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
5884
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
4708
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua