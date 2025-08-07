Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного

Свищев: Не розумію, чому через покупку українського захисника має залишати команду наш воротар

Одіозний депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися російського голкіпера Матвія Сафонова заради придбання українця Іллі Забарного. Про це повідомляє «Главком».

«Відбуваються дивні речі. Чому під роздачу має потрапляти наш воротар? Ці речі жодного стосунку не мають до спорту. Офіційно клуб про це не каже. Якщо ці перестановки у складі відбуваються через те, що Забарний влаштовує як гравець, а Матвій ні, це одна справа. Це нормально, якщо рішення ухвалюються за професійними якостями. Але ми, на жаль, в інших реаліях. Не розумію, чому через покупку українського захисника має залишати команду наш воротар. Усі розуміють, що Сафонов – один із найкращих у світі на своїй позиції. Він без роботи точно не залишиться. Навіщо «ПСЖ» слухає українських порадників? Це добра не доведе. Спорт не повинен посилатися на якісь політичні моменти», – сказав Свищев.

Нагадаємо, турецький журналіст Берк Гель розкрив подробиці можливого переходу російського воротаря Матвія Сафонова з «ПСЖ» до «Галатасарай».

«Матвій Сафонов був запропонований «Галатасараю». У цій історії є одна деталь. «ПСЖ» купує українського захисника Іллю Забарного у «Борнмута». Вони дуже хочуть його придбати, і йому було дано обіцянку: «У команді не буде російських футболістів, ми відправимо Сафонова». І це може стати вигідним трансфером для «Галатасараю». Під час санкцій, коли російські гравці не могли потрапити до Європи, ПСЖ повірив у нього та заплатив за нього 20 мільйонів євро. Зараз ніхто не просто так витрачатиме 20 мільйонів євро на гравця з Росії. Це для мене – показник», – заявив Берк Гель.

Він вважає, що цей трансфер може стати дуже вигідним для турецького клубу.

«Сафонов має таку ситуацію, пов'язану з його національністю. Його уникають, як і інших російських футболістів. Тож у Європі не так багато клубів, які захочуть його купити. Він може поїхати до Саудівської Аравії, але якщо він захоче залишитися в Європі, то «Галатасарай» може стати для нього хорошим варіантом», – заявив журналіст.