У Росії стюарди не пустили на волейбольну гру дівчинку через плакат з жовто-синім м'ячем

Стюарди побачили у кольорах м'яча схожість із кольорами прапора України

Дівчинку з батьками не пустили на матч російської волейбольної Суперліги між «Локомотивом» та «Зенітом» через плакат із жовто-синім м'ячем. Про це повідомляє «Главком».

У Новосибірську стюарди звернули увагу на плакат дівчинки, на якому був зображений жовто-синій м'яч. У ньому вони помітили схожість із прапором України та заборонили сім'ї прохід на трибуни. Після чого батькові юної вболівальниці довелося зафарбувати м'яч чорним маркером, щоби потрапити на гру.

Нагадаємо, російська кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу.

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.