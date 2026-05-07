Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
Юрій Семенюк виграв бронзу польської Плюс-ліги
фото: PGE Projekt Warszawa

Команда українця перемогла «Жешув» за підсумком чотирьох матчів

Український волейболіст Юрій Семенюк у складі клубу «Проєкт Варшава» здобув бронзу польської Плюс-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Як команда Семенюка здобула бронзу Чемпіонату Польщі

Після перших трьох ігор з «Жешувом» лідером за перемогами був «Проєкт Варшава» – 2:1. Для того, щоб стати бронзовими призерами команді українця було достатньо ще однієї перемоги.

У першому сеті клуб з Варшави ще до середини партії встановив перевагу в три очки і лише збільшив перевагу до кінця сету – 25:19. У другому сеті команда українця розгромила опонентів 25:15, а у третьому сеті довершила перемогу з рахунком 25:20.

З чотирьох матчів Семенюк грав лише в першому, де вийшов на заміну в другому сеті. Українець не заробив очок, однак зробив один порятунок м'яча.

Як складається сезон для Семенюка

Бронзова нагорода – третя поспіль для українця із «Проєктом Варшавою» у Чемпіонаті Польщі. Після того, як Семенюк перейшов до команди у 2022 році, у своєму дебютному сезоні він фінішував на п'ятій сходинці в польській Плюс-лізі. Однак у двох наступних сезонах підіймався на подіум чемпіонату, виборовши бронзу.

У нинішньому сезоні команда Семенюка продовжує боротьбу за нагороди волейбольної Ліги чемпіонів. Наступний матч «Проєкт Варшава» проведе у півфіналі проти команди іншого українця Олега Плотницького, який у складі «Перуджі» став чемпіоном Італії. Півфінал волейбольної Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 16 травня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Також обидва волейболісти потрапили до заявки України на Лігу націй. Перший матч України на турнірі проти Японії відбудеться 10 червня.

Нагадаємо, попри повернення зіркового Олега Плотницького, Юрій Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу.

Теги: волейбол Юрій Семенюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
Зірковий волейболіст анонсував своє повернення до складу збірної України
7 квiтня, 16:36
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09
Підготовчий етап до Ліги націй збірна України розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
20 квiтня, 12:02
Перед матчами Ліги націй українські волейболістки проведуть збір у Румунії
Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі Ліги націй
21 квiтня, 10:30
Олег Плотницький та Юрій Семенюк у складі збірної України
Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу
21 квiтня, 14:55
Тимур Цмокало (справа) виступає цього сезону в чемпіонаті Франції
Збірна України з волейболу викличе на тренувальний збір гравця з Франції
26 квiтня, 16:45

Новини

«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua