Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу

Команда українця перемогла «Жешув» за підсумком чотирьох матчів

Український волейболіст Юрій Семенюк у складі клубу «Проєкт Варшава» здобув бронзу польської Плюс-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Як команда Семенюка здобула бронзу Чемпіонату Польщі

Після перших трьох ігор з «Жешувом» лідером за перемогами був «Проєкт Варшава» – 2:1. Для того, щоб стати бронзовими призерами команді українця було достатньо ще однієї перемоги.

У першому сеті клуб з Варшави ще до середини партії встановив перевагу в три очки і лише збільшив перевагу до кінця сету – 25:19. У другому сеті команда українця розгромила опонентів 25:15, а у третьому сеті довершила перемогу з рахунком 25:20.

З чотирьох матчів Семенюк грав лише в першому, де вийшов на заміну в другому сеті. Українець не заробив очок, однак зробив один порятунок м'яча.

Як складається сезон для Семенюка

Бронзова нагорода – третя поспіль для українця із «Проєктом Варшавою» у Чемпіонаті Польщі. Після того, як Семенюк перейшов до команди у 2022 році, у своєму дебютному сезоні він фінішував на п'ятій сходинці в польській Плюс-лізі. Однак у двох наступних сезонах підіймався на подіум чемпіонату, виборовши бронзу.

У нинішньому сезоні команда Семенюка продовжує боротьбу за нагороди волейбольної Ліги чемпіонів. Наступний матч «Проєкт Варшава» проведе у півфіналі проти команди іншого українця Олега Плотницького, який у складі «Перуджі» став чемпіоном Італії. Півфінал волейбольної Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 16 травня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Також обидва волейболісти потрапили до заявки України на Лігу націй. Перший матч України на турнірі проти Японії відбудеться 10 червня.

Нагадаємо, попри повернення зіркового Олега Плотницького, Юрій Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу.