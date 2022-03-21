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    Почесний президент ФК «Дніпро-1» захищає Україну зі зброєю в руках

    Береза: &laquo;Триває загострення війни, яка розпочалася у 2014 році&raquo; - Почесний президент ФК «Дніпро-1» захищає Україну зі зброєю в руках

    Береза: «Триває загострення війни, яка розпочалася у 2014 році»

    Фото: nfront.org.ua

    Юрій Береза командує батальйоном Національної гвардії

    Почесний президент та власник футбольного клубу «Дніпро-1», екс-голова підкомітету з питань військової безпеки та оборони ВР Юрій Береза розповів Sport.ua про свою діяльність у воєнний період.

    «Я зараз командую батальйоном Національної гвардії. Це абсолютно новий батальйон, створений з нуля. Наразі триває чергове загострення війни, яка розпочалася у 2014 році. Але різниця між тими й нинішніми подіями не просто велика, а величезна.

    У 2014 році, на жаль, говорити про збройні сили ми могли з великою натяжкою. У нас було в країні приблизно 4,5 тис. високомотивованих патріотичних людей, які взяли до рук зброю і намагалися захистити Україну. І захистили.

    Зараз у нас тільки в лавах ЗСУ 250 тис. людей і, не менше мільйона, які були готові й взяли в руки зброю. Сьогодні у нас ланка у збройних силах: командир взводу, командир роти, командир батальйону та командир бригади – найкраще у світі. Ця ланка може бути автономною», – сказав Береза.

    Нагадаємо, що легендарний український футболіст, віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов вважає війну, розв'язану проти України, великою помилкою Путіна. «Прийти к нам з війною – росіяни про це дуже пошкодують, і вже це роблять», – сказав Протасов.

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    Теги: спорт ЗСУ війна Юрій Береза
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    Почесний президент ФК «Дніпро-1» захищає Україну зі зброєю в руках