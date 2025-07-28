Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Попередній рекорд також належав Гафтору

Гафтор Бйорнссон, який зіграв в «Грі престолів», встановив новий світовий рекорд у становій тязі. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях у німецькому Нойкірхені ісландець Гафтор Бйорнссон підняв вагу 505 кілограмів. Для цього ним використовувалися спеціальний костюм і ремені, дозволені правилами.

Попередній рекорд (501 кг) також належав Гафтору та був встановлений у 2020 році.

Актор народився 26 листопада 1988 року у Рейк’явіку, Ісландія. Свою спортивну кар'єру почав як баскетболіст. Зі зростом понад два метри він став відомий своїми виступами за ісландську баскетбольну команду K.R. Basket як центральний гравець. Згодом його викликали до Національної збірної Ісландії з баскетболу. У віці 20 років через болі в коліні був змушений закінчити перспективну кар'єру баскетболіста.

У 2008 у тренажерній залі «Якабол» Гафтор зустрів іншого відомого ісландського стронгмена – Маґнуса вер Маґнуссона. Той порадив йому почати займатися стронґменом. Після цього він почав наполегливо займатися і вже скоро у 2010 році він взяв участь у змаганні за звання Найсильнішої Людини Ісландії де посів третє місце. Окрім цього брав участь у змаганні Найсильнішого Вікінґа Ісландії.

З 2014 по 2019 рік актор брав участь у зйомках серіалу «Гра престолів» від HBO. Він грав роль Ґреґора «Гора» Клеґейна у 17 епізодах.

Нагадаємо, у квітні цього року ісландський стронгмен та актор Гафтор Бйорнссон приїздив у РФ. Виявилося, що він взяв участь у змаганнях з силових видів спорту в місті Красноярську.

За даними росЗМІ, актора зустріли в кокошниках та з короваєм. А сам Гафтор Бйорнссон вирішив ще більше зганьбитися й у відповідь підспівував російські пісні.

Гафтор Бйорнссон з російською спортсменкою Дар’єю Плужніковою фото: thorbjornsson/Instagram

Також актор зазначив, що він сфокусований зараз на спорті й не планував ніяких зйомок у російських фільмах. Натомість заявив, що його позиція може змінитися, якщо йому запропонують цікавий сценарій.

Українські фанати були у неабиякому шоці від такого вчинку Гафтора Бйорнссона. Під його постами багато гнівних коментарів від українців, які наголошують, що актор «продався Росії» та сильно розчарував їх своїм візитом до РФ.