Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
Хафтор підняв штангу вагою 505 кг

Попередній рекорд також належав Гафтору

Гафтор Бйорнссон, який зіграв в «Грі престолів», встановив новий світовий рекорд у становій тязі. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях у німецькому Нойкірхені ісландець Гафтор Бйорнссон підняв вагу 505 кілограмів. Для цього ним використовувалися спеціальний костюм і ремені, дозволені правилами.

Попередній рекорд (501 кг) також належав Гафтору та був встановлений у 2020 році.

Актор народився 26 листопада 1988 року у Рейк’явіку, Ісландія. Свою спортивну кар'єру почав як баскетболіст. Зі зростом понад два метри він став відомий своїми виступами за ісландську баскетбольну команду K.R. Basket як центральний гравець. Згодом його викликали до Національної збірної Ісландії з баскетболу. У віці 20 років через болі в коліні був змушений закінчити перспективну кар'єру баскетболіста.

У 2008 у тренажерній залі «Якабол» Гафтор зустрів іншого відомого ісландського стронгмена – Маґнуса вер Маґнуссона. Той порадив йому почати займатися стронґменом. Після цього він почав наполегливо займатися і вже скоро у 2010 році він взяв участь у змаганні за звання Найсильнішої Людини Ісландії де посів третє місце. Окрім цього брав участь у змаганні Найсильнішого Вікінґа Ісландії.

З 2014 по 2019 рік актор брав участь у зйомках серіалу «Гра престолів» від HBO. Він грав роль Ґреґора «Гора» Клеґейна у 17 епізодах.

Нагадаємо, у квітні цього року ісландський стронгмен та актор Гафтор Бйорнссон приїздив у РФ. Виявилося, що він взяв участь у змаганнях з силових видів спорту в місті Красноярську. 

За даними росЗМІ, актора зустріли в кокошниках та з короваєм. А сам Гафтор Бйорнссон вирішив ще більше зганьбитися й у відповідь підспівував російські пісні.

Гафтор Бйорнссон з російською спортсменкою Дар’єю Плужніковою
Гафтор Бйорнссон з російською спортсменкою Дар’єю Плужніковою
фото: thorbjornsson/Instagram

Також актор зазначив, що він сфокусований зараз на спорті й не планував ніяких зйомок у російських фільмах. Натомість заявив, що його позиція може змінитися, якщо йому запропонують цікавий сценарій.

Українські фанати були у неабиякому шоці від такого вчинку Гафтора Бйорнссона. Під його постами багато гнівних коментарів від українців, які наголошують, що актор «продався Росії» та сильно розчарував їх своїм візитом до РФ.

Теги: рекорд спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика є давньою прихильницею диктатора Путіна
«Ганебний матч від Великої». Український коментатор жорстко пройшовся по російських шаблістках
26 липня, 10:48
Лоренцо лікарі зробили операцію на шийних хребцях, а потім ввели у медикаментозну кому
Італійський гімнаст перебуває в комі після падіння на Універсіаді
25 липня, 16:39
Харькова принесла Україні першу нагороду світової першості
Харькова сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 19:23
Харькова провела чудовий змагальний день
Харькова гарантувала собі нагороду чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 17:07
До бронзи у багатоборстві 17-річна гімнастка додала ще два срібла
Онофрійчук виграла Кубок світу з художньої гімнастики у багатоборстві
21 липня, 10:58
19 липня Ярослава змагатиметься на етапі Діамантової ліги у Лондоні
Магучіх перемогла на «бронзовому» етапі Континентального легкоатлетичного туру
17 липня, 13:27
Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
5 липня, 15:10
Росіянин мав провести бій проти кубинця Девіда Моррелля 12 липня у Нью-Йорку
Призер Олімпіади з Росії погорів на вживанні допінгу
1 липня, 17:28
Наша команда продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу
Україна посіла перше командне місце на юніорському Євро зі стрибків у воду
30 червня, 11:27

Новини

Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
Українці судитимуть гру кваліфікації Ліги чемпіонів
Українці судитимуть гру кваліфікації Ліги чемпіонів
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025
Україна здобула сім нагород на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное U23
Україна здобула сім нагород на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное U23
Російський футбольний клуб провів ніч у аеропорту через атаку дронів
Російський футбольний клуб провів ніч у аеропорту через атаку дронів
Українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гран-Прі Європи
Українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гран-Прі Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6475
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
5708
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
5365
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4395
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua