Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»
Морський буксир «Капитан Ушаков» під час добудови на Балтійському заводі у березні 2024 року
фото з відкритих джерел

«Капітан Ушаков» будувався три роки, його вважають новітньою технікою РФ

У Санкт-Петербурзі поблизу причальної стінки потонув новий російський морський буксир «Капитан Ушаков» проєкту 23470. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Подія сталася на Балтійському заводі, виробничі площі якого орендує Ярославський суднобудівний завод.

Увечері 8 серпня буксир нахилився, на місці події працювали спецслужби міста та чергові служби підприємства.

«Всю ніч ішла боротьба за судно. Робітники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен», – розказав начальник відділу зв’язків з громадськістю Балтійського заводу Олександр Лєбєдєв.

На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин, за яких затонув буксир військово-морського флоту Росії.

За наявною інформацією, затопило приміщення допоміжних механізмів, після чого судно накренилося та згодом затонуло.

Відомо, що «Капітан Ушаков» будувався три роки, його вважають новітньою технікою РФ.

Морські буксири проєкту 23470 призначені для буксирування суден, плавучих об’єктів та споруд в морях та океанах без обмеження районів плавання. Можуть діяти в льодових умовах згідно класу Arc4. Також призначений для виконання пошуково-рятувальних функцій, гасіння пожеж, тощо. Має злітно-посадковий майданчик для прийому гелікоптера.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Також у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».

Читайте також:

Теги: плавання завод флот Санкт-Петербург обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі
Загинула 22-річна поліціянтка. Що відомо про жертв нічного удару по Києву
10 липня, 08:51
Ціни на нафту змінились на фоні погроз Трампа
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
15 липня, 12:25
Через інцидент морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден
На державному судні в Дунайському регіоні стався вибух: є загиблі
24 липня, 12:51
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти п'яти людей
Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: хто потрапив під обмеження
20 липня, 16:53
Трамп може відвідати Китай
Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай
29 липня, 12:35
Пасажирів очікуватимуть нові правила у літаках
Аеропорти ЄС знімуть обмеження на рідини в ручній поклажі
29 липня, 16:16
Євросоюз ввів нові правила щодо готівки
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою: що слід знати
31 липня, 10:05
П’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку
Конфлікт із ТЦК у Вінниці: поліція затримала п’ятьох чоловіків, їм загрожує сувора кара
2 серпня, 16:39
Координатором Aquatics Integrity Unit є спортивний юрист Ніколо Жуглейр (Nicolo Juglair)
Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію
4 серпня, 11:14

Соціум

Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи
Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи
У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»
У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»
Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану
Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА
В Іспанії горіла пам’ятка ЮНЕСКО – Велика мечеть Кордови
В Іспанії горіла пам’ятка ЮНЕСКО – Велика мечеть Кордови
Найкращі місця для пікніків в Європі: рейтинг The Telegraph
Найкращі місця для пікніків в Європі: рейтинг The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
8287
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
4028
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2405
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1830
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua