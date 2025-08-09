У Санкт-Петербурзі потонув новий російський військовий буксир «Капитан Ушаков»

Морський буксир «Капитан Ушаков» під час добудови на Балтійському заводі у березні 2024 року

«Капітан Ушаков» будувався три роки, його вважають новітньою технікою РФ

У Санкт-Петербурзі поблизу причальної стінки потонув новий російський морський буксир «Капитан Ушаков» проєкту 23470. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Подія сталася на Балтійському заводі, виробничі площі якого орендує Ярославський суднобудівний завод.

Увечері 8 серпня буксир нахилився, на місці події працювали спецслужби міста та чергові служби підприємства.

«Всю ніч ішла боротьба за судно. Робітники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен», – розказав начальник відділу зв’язків з громадськістю Балтійського заводу Олександр Лєбєдєв.

На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин, за яких затонув буксир військово-морського флоту Росії.

За наявною інформацією, затопило приміщення допоміжних механізмів, після чого судно накренилося та згодом затонуло.

Відомо, що «Капітан Ушаков» будувався три роки, його вважають новітньою технікою РФ.

Морські буксири проєкту 23470 призначені для буксирування суден, плавучих об’єктів та споруд в морях та океанах без обмеження районів плавання. Можуть діяти в льодових умовах згідно класу Arc4. Також призначений для виконання пошуково-рятувальних функцій, гасіння пожеж, тощо. Має злітно-посадковий майданчик для прийому гелікоптера.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Також у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».