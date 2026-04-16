Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки

170 млн осіб у США переглянули ігри НБА на чотирьох основних мовних платформах ліги

Аудиторія Матчу всіх зірок НБА на каналі NBC стала найбільшою для цього заходу з 2011 року – 8,8 млн глядачів

НБА оприлюднила показники переглядів матчів регулярного чемпіонату у сезоні-2025/2026.

170 млн осіб у США переглянули ігри на чотирьох основних мовних платформах ліги (NBC/Peacock, NBA TV, ABC/ESPN та Amazon Prime Video). У порівнянні з сезоном-2024/2025 зростання склало 86% – це найкращі показники ліги за 24 роки.

57 телетрансляцій цього сезону залучили в середньому два мільйони глядачів – найбільше з сезону-2011/2012. Також вболівальники дивилися матчі НБА понад 920 млн годин, що на 25% більше, ніж минулого сезону, це найвищий показник із сезону-2011/2012.

За останні три сезони відвідуваність на аренах НБА виявилася вищою, ніж за будь-який інший трисезонний період в історії ліги. Також зросли перегляди матчів Кубка НБА – на 90%.

Аудиторія Матчу всіх зірок на каналі NBC стала найбільшою для цього заходу з 2011 року – 8,8 млн глядачів.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)