Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
170 млн осіб у США переглянули ігри НБА на чотирьох основних мовних платформах ліги
фото: Reuters

Аудиторія Матчу всіх зірок НБА на каналі NBC стала найбільшою для цього заходу з 2011 року – 8,8 млн глядачів

НБА оприлюднила показники переглядів матчів регулярного чемпіонату у сезоні-2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

170 млн осіб у США переглянули ігри на чотирьох основних мовних платформах ліги (NBC/Peacock, NBA TV, ABC/ESPN та Amazon Prime Video). У порівнянні з сезоном-2024/2025 зростання склало 86% – це найкращі показники ліги за 24 роки.

57 телетрансляцій цього сезону залучили в середньому два мільйони глядачів – найбільше з сезону-2011/2012. Також вболівальники дивилися матчі НБА понад 920 млн годин, що на 25% більше, ніж минулого сезону, це найвищий показник із сезону-2011/2012.

За останні три сезони відвідуваність на аренах НБА виявилася вищою, ніж за будь-який інший трисезонний період в історії ліги. Також зросли перегляди матчів Кубка НБА – на 90%.

Аудиторія Матчу всіх зірок на каналі NBC стала найбільшою для цього заходу з 2011 року – 8,8 млн глядачів.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua