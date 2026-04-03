Один з найкращих баскетболістів світу отримав пошкодження в НБА

Лука Дончич перебував у феноменальній формі до неприємного моменту

Зірка «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отримав травму підколінного сухожилля лівої ноги під час розгромної поразки від «Оклахома-Сіті Тандер» з рахунком 96:139. Про це повідомляє «Главком».

Деталі травми

27-річний лідер поточного сезону НБА за результативністю (33,5 очка за гру) пройде МРТ-обстеження у п'ятницю, щоб визначити ступінь серйозності пошкодження. Неприємний інцидент стався у третій чверті, коли Дончич під час дриблінгу відчув різкий біль, схопився за ногу та впав на паркет, закриваючи обличчя руками. До цього він уже відчував дискомфорт у першій половині зустрічі, проте медичний штаб на чолі з тренером Джей Джей Редіком дозволив йому повернутися в гру після надання допомоги в роздягальні.

«Ми перевірили його в перерві, він пройшов процедури й отримав дозвіл. Ми б ніколи не піддали гравця ризику навмисно», – прокоментував ситуацію Редік. Дончич залишив майданчик за 7:39 до кінця третьої чверті, встигнувши набрати лише 12 очок зі скромною реалізацією трьох з 10 кидків з гри. Це вже не перша подібна травма словенця цього року: у лютому він пропустив чотири гри через аналогічне розтягнення лівого підколінного сухожилля.

Реакція команди на травму Дончича

Партнер по команді Дончича, легендарний Леброн Джеймс висловив глибоку стурбованість, назвавши травму ключового гравця найгіршим, що могло статися на цьому етапі сезону. Поразка від «Тандер» не лише перервала чотириматчеву переможну серію «Лейкерс», а й поставила під загрозу їхні амбіції в плейоф, враховуючи статус Дончича як головного кандидата на MVP. Особливо болючим це стало тому, що березень був для словенця феноменальним: він отримав нагороду найкращого гравця Західної конференції, набираючи в середньому 37,5 очка, 8 підбирань та 7,4 асиста.

