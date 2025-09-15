Головна Спорт Новини
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані

Чемпіон Європи у складі збірної Португалії Нані зіграв за медійну команду «Альфа-Банк»

Соловйов: Купують західних пенсіонерів і привозять до якоїсь Медіаліги

Пропагандист Володимир Соловйов різко відреагував на запрошення португальця Нані до російської футбольної Медіаліги. Про це інформує «Главком».

Чемпіон Європи у складі збірної Португалії Нані зіграв за медійну команду «Альфа-Банк» в матчі Кубка Ліги проти «Амкала» (1:3).

38-річний вінгер вийшов у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем із пенальті.

«Я тут прочитав на якомусь навколоспортивному сайті, що таке щастя – до нас купують західних пенсіонерів і привозять до якоїсь Медіаліги! І ось вони, нарешті, грають у Росії! Нарешті старці і покидьки з усього футбольного світу закуповуються за гроші наших компаній, і яке щастя їх привозять сюди! І вони так радіють цьому! Не хочу навіть у відповідь щось говорити... Чим платити своїм, краще в аматорську лігу завезти мотлох зі всієї Європи. І пишатися цим!», – сказав пропагандист.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

