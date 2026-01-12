Головна Спорт Новини
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду
У травні 2022 року російські лижні акробати робили фото з георгіївськими стрічками

Російські лижні акробати відомі своєю підтримкою війни та путінського режиму

Представники російської лижної акробатики втратили шанси відібратися на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 12 січня, в американському Лейк-Плейсиді відбудеться останній у сезоні 2025/2026 етап Кубка світу з лижної акробатики. Зокрема, сьогодні стануть відомі володарі олімпійських ліцензій.

До заявки етапу не потрапили російські лижні акробати. Це означає, що вони втратили можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Російські лижні акробати відомі своєю підтримкою війни та путінського режиму.

У травні 2022 року Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров робили фото з георгіївськими стрічками. 

Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України. Більше того, заборона її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК стосовно нейтральних атлетів.

Також Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими, які беруть участь у війні проти України.

Брат Максима Бурова Ілля теж відзначився підтримкою війни.

«Накачування» озброєнням сусідніх країн – це страшно. Нацистські ідеї нелюдські, і з ними треба боротися. Я підтримую керівництво нашої країни щодо боротьби з озброєнням та нацизмом. Ми маємо захищати російськомовне населення, громадян своєї країни», – заявляв Ілля Буров в інтерв’ю офіційним ресурсам Федерації фристайлу Росії.

Вся зібрана інформація про підтримку війни російськими лижними акробатами була передана «Главкомом» до Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) та Федерації лижного спорту України. Після цього, як вже повідомлялося, вони не візьмуть участь в Олімпіаді-2026.

Як повідомлялося, Олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу та перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про своє спілкування з іншим російським фристайлістом Іллею Буровим, який у березні 2022 року зробив заяву на підтримку війни проти України.

фристайл Олімпіада

