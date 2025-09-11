Головна Спорт Новини
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Прихильник війни Садулаєв через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу з боротьби
Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном

Чемпіонат світу з боротьби пройде у Загребі 13-21 вересня

Дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашиду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступить на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія). Про це повідомляє «Главком».

«Абдулрашид Садулаєв не виїжджає на чемпіонат світу (через відмову у візі)», – сказав очільник Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Чемпіонат світу з боротьби пройде у Загребі 13-21 вересня.

Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном, шестиразовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та шестиразовим переможцем чемпіонатів Росії.

У квітні 2025 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Словаччині, через відмову у видачі візи. Російські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році він отримав 59-місячну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».

