У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ

Кірішський НПЗ входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії

У ніч на 14 вересня безпілотники атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цієї ночі у Росії неспокійно – безпіотники атакували Кірішський НПЗ у Леніградській області. Там розгорілася масштабна пожежа.

Як відомо, Кірішський НПЗ входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність складає більше 20 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, у Краснодарі було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод. Зазначається, що проектна потужність з переробки нафти становить 3,1 млн тонн на рік.

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ».

У ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.