Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта

Максим Бурич
Максим Бурич
Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта
Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський та Кошта в Ужгороді обговорили безпеку, вступ до ЄС та програми відбудови

У Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за участь у розробці гарантій безпеки. Президенти скоординували подальші кроки в рамках коаліції охочих та обговорили можливості програми SAFE, яка, за словами Зеленського, може значно допомогти Україні та іншим європейським країнам у розбудові оборонних спроможностей.

Особливу увагу приділили майбутньому членству України в ЄС, що розглядається як економічна та геополітична гарантія безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що вступ України підтримують і США.

Президент також прокоментував позицію Угорщини щодо вступу України, назвавши її «дійсно дивною», оскільки навіть Путін вже не заперечує проти членства України в ЄС.

«Нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України у Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність із такою затримкою… але зараз це треба почути і деяким іншим, великим друзям Росії у Європі», – наголосив Зеленський.

Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії та запровадження тарифів для тих, хто допомагає країні-агресору. Антоніу Кошта підтвердив готовність ЄС посилювати тиск на Росію у співпраці зі США.

Крім того, на зустрічі йшлося про підтримку українських програм стійкості у сферах енергетики, відбудови та освіти, включаючи допомогу з безкоштовним харчуванням у школах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в ситуації, коли навіть російський лідер Володимир Путін не заперечує проти членства України в Євросоюзі, позиція «друзів Росії», зокрема Угорщини, з цього питання є дивною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський зазначив, що нарешті чує сигнал з Росії, яка «вже сприймає членство України в Євросоюзі». Він додав, що «деяким іншим великим друзям Росії в Європі» також слід почути цей сигнал.

Теги: Володимир Зеленський Європейський союз безпека росія

