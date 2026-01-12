Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open

Стародубцева є першою в історії Відкритої Ери тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію на всіх чотирьох турнірах серії Грендслем

Тенісистці було непросто грати з француженкою Тубелло

Українська тенісистка Юлія Стародубцева, яка наразі посідає 111-ту сходинку світового рейтингу, успішно подолала перший бар'єр у кваліфікації дебютного турніру Grand Slam 2026 року – Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку, що тривав майже дві години, українка виявилася сильнішою, ніж представниця Франції Аліс Тубелло. Початок зустрічі був повністю за шостою сіяною кваліфікації: завдяки двом впевненим брейкам Стародубцева забрала перший сет із рахунком 6:2.

Проте в другій партії гра українки дещо «розклеїлася». Програвши чотири стартові гейми, Стародубцева так і не змогла наздогнати опонентку, дозволивши Тубелло зрівняти рахунок у матчі. Вирішальний сет перетворився на «легку прогулянку» для української спортсменки, яка не віддала 431-й ракетці світу жодного гейму, завершивши зустріч «бубликом» та підсумковим результатом 6:2, 3:6, 6:0.

У матчі проти француженки Стародубцева реалізувала 7 із 11 брейк-пойнтів та припустилася значно меншої кількості невимушених помилок (27 проти 37 у суперниці). Тепер для виходу до основної сітки престижного турніру в Мельбурні Стародубцевій необхідно здобути ще дві перемоги. Її наступною суперницею у півфіналі кваліфікації стане досвідчена грецька тенісистка Деспіна Папаміхаїл, яка посідає 157-ме місце в рейтингу WTA.

Крім Стародубцевої, за право зіграти в основі Відкритого чемпіонату Австралії змагатимуться ще троє українських представників, чиї матчі заплановані на вівторок, 13 січня. Ангеліна Калініна протистоятиме Джоанні Гарланд із Тайваню, Дар’я Снігур зійдеться у корті з полькою Катажиною Кавою, а єдиний представник України у чоловічій сітці Віталій Сачко спробує пройти норвежця Вітора Дурасовіча.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250 в Окленді. У фінальному матчі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Сіньюй.

До слова, українська тенісистка Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені. «Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Костюк.