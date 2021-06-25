Поліція Канади після півфіналу Кубку Стенлі застосувала проти вболівальників сльозогінний газ

«Монреаль Канадієнс» вперше за 28 років вийшов до фіналу хокейного турніру

Найтитулованіша команда Національної хокейної ліги «Мореаль Кадаєнс» виграла півфінальну серію Кубку Стенлі у «Вегаса» і вперше за останні 28 років зіграє у фіналі.

Хокеїсти, проходячи повз трофей після матчу, до нього навіть не доторкнулися. Існує прикмета, що до перемоги його чіпати не можна, інакше Фортуна відвернеться від команди.

Шостий матч серії завершився перемогою «Монреаля» за рахунком 3:2. «Канадієнс» виграли серію – 4:2.

Тим часом поліція Монреаля застосувала сльозогінний газ через зіткнення з уболівальниками. Останні, святкуючи перемогу, залазили на вуличні стовпи і зупинку, стрибали на козирках магазинів і перевернули і пом'яли поліцейську машину.

Також поліція Монреаля не дозволяла залишати «Белл-Арену» уболівальникам після матчу, так як ситуація за межами спортивної споруди вважалася небезпечною через бурхливе святкування фанатів в цьому районі.

У фіналі Кубка Стенлі «Монреаль» зіграє з переможцем серії «Тампи» з «Айлендерс».