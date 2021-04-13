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    Ігри НБА та НХЛ перенесли через вбивство поліцейськими темношкірого хлопця

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    У Міннесоті палять американські прапори - Ігри НБА та НХЛ перенесли через вбивство поліцейськими темношкірого хлопця
    У Міннесоті палять американські прапори
    Фото з відкритих джерел

    Інцидент спровокував масові заворушення в штаті Міннесота

    Черговий матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації між «Міннесотою» та «Брукліном» не відбувся через вбивство поліцейськими темношкірого молодика в передмісті Міннеаполіса. Як повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський на своїй сторінці в «Твіттері», гра мала відбутися в ніч на 13 квітня.

    Відомо, що 20-річний Данте Райт був застрелений в своєму автомобілі, коли спробував сховатися від співробітників правоохоронних органів. Інцидент спровокував масові заворушення в штаті Міннесота. Поліцейські зупинили автомобіль, в якому Райт їхав зі своєю дівчиною. Виявилося, що стосовно водія був діючий ордер на арешт. Райт спробував поїхати, але один з копів вистрілив у нього. В результаті Райт помер на місці.

    Не відбувся і матч у Національній хокейній лізі між «Міннесотою» та «Сент-Луїсом».

    Після заворушень і зіткнення між поліцією і протестуючими в передмістя Міннеаполіса – Бруклін-Центр ввели національну гвардію Міннесоти. Проводити матчі в таких умовах було небезпечно.

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    Теги: вбивство НБА НХЛ
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