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    Світоліна в блискучому стилі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США

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    Еліна Світоліна вперше здолала Сімону Халеп на мейджорі - Світоліна в блискучому стилі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США
    Еліна Світоліна вперше здолала Сімону Халеп на мейджорі
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка здолала румунку Сімону Халеп у двох сетах

    Еліна Світоліна подолала четверте коло змагань Відкритого чемпіонату США. В 1/8 фіналу українка зустрічалася з румункою Симоною Халеп і перемогла у двох сетах – 6:3, 6:3. До чвертьфіналу мейджора вона вийшла увосьме в кар’єрі.

    Нагадаємо, турнір вже залишили найсильніші тенісистки Ешлі Барті і Наомі Осака.

    У першій партії Халеп першою зробила брейк, але Світоліна відразу відігралася і впевнено провела кінцівку сету. У другому сеті вже Халеп зрівнювала рахунок, але результат виявився таким самим.

    Світоліна вдруге в кар'єрі виходить як мінімум до чвертьфіналу US Open, повідомляє Тенісний портал. У 2019 українка стала півфіналісткою турніру.

    Перша ракетка України тричі грала в чвертьфіналі Ролан Гаррос, двічі - на Відкритому чемпіонаті Австралії, була півфіналісткою Вімблдону.

    За вихід до півфіналу Світоліна побореться з переможницею зустрічі між Анжелік Кербер з Німеччини і канадкою Лейлою Фернандес.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна в блискучому стилі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США