Поліція звільнила колишнього президента УЄФА Платіні



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Мішель Платіні Yahoo!Sports

Опального чиновника підозрювали в причетності до корупційних правопорушень під час виборів господаря ЧС-2022

Французька поліція відпустила без висунення звинувачень колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні. Опального чиновника підозрювали в причетності до корупційних правопорушень під час виборів господаря чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Сам 63-річний француз після звільнення повідомив, що йому задавали питання стосовно чемпіонату Європи 2016 року, чемпіонатів світу 2018 та 2022 років, та придбання 2011 року бізнесменами з Катару «ПСЖ».

«Я приїхав, а мене одразу затримали. Це неприємно. Та вони робили свою роботу. Все тривало довго, та інакше і не могло бути, зважаючи на кількість запитань.

За кілька дні до голосування щодо господарів чемпіонатів світу 2018 та 2022 років Платіні зустрічався в Швейцарії з представниками Федерації футболу Катару. Слідство має інформацію, що Платіні робив це на прохання тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Триразовий володар «Золотого м’яча» (1983, 1984, 1985) Платіні очолював УЄФА з 2007 року. У грудні 2015 року його на вісім років усунули від будь-якої футбольної діяльності за причетність до фінансових махінацій.

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